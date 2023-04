¿Participarás en el primer simulacro nacional? Esto debes hacer

¡Llegó el día! Hoy es el primer simulacro nacional del 2023, una actividad que ayudará a reforzar la cultura de la protección civil en la población, ante la ocurrencia de un sismo o cualquier otro fenómeno natural que represente algún riesgo.

Los simulacros se han realizado en el país desde décadas atrás, principalmente en escuelas y dependencias del Gobierno, por lo que, desde niños, todos han escuchado la famosa frase "no corro, no grito, no empujo".

Pero, ¿realmente sabes cómo actuar durante un simulacro? Si no estás muy seguro de lo que debes hacen en este ejercicio –que podría llegar a salvar tu vida en caso de un terremoto o algún siniestro–, aquí te decimos lo que se debe hacer antes, durante y después de un simulacro.

¿Qué es un simulacro?

Fotos: Carol Suárez

Empecemos por lo primero: ¿qué es un simulacro? Este es un ensayo o práctica sobre cómo se debe de actuar en caso de una emergencia. En México, los simulacros se hacen principalmente bajo la hipótesis de un sismo o terremoto.

Esto, dada la experiencia que se ha tenido con terremotos en el país, como los ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017, los cuales dejaron un gran número de afectaciones y miles de personas fallecidas, por lo que con este ejercicio se pretende adiestrar a la población para evitar más decesos.

Qué hacer antes de un simulacro

Prepara un plan en el que simules una emergencia Asigna responsabilidades a cada persona Prepara un kit de emergencia, consistente en directorio telefónico y botiquín. También ten a la mano documentos importantes Identifica las salidas de emergencia y puntos de reunión Ten detectadas las zonas seguras del espacio en el que te encuentres, por si no puedes evacuar a tiempo

Durante un simulacro

Si eres el coordinador de la actividad, emite una alarma a través de campana, silbato u otro artefacto con sonido potente. Atiende el aviso de alarma Interrumpe cualquier actividad que estés haciendo Desconecta los interruptores de gas, electricidad y agua Mantén la calma y abandona inmediatamente el inmueble. ¡No regreses por tus pertenencias! La prioridad es ponerte a salvo Dirígete a las zonas de menor riesgo y puntos de reunión Y sí... no corras, no empujes, no grites

Después de un simulacro

Cerciórate de que todas las personas estén en las áreas seguras Evalúa los resultados, ajusta tiempos y movimientos No olvides realizar simulacros, por lo menos, tres veces al año

¡No lo olvides!

El primer simulacro nacional tendrá lugar este miércoles 19 de abril, en punto de las 11:00 horas.