'Parquímetros virtuales merecen consulta; no heredaré problemas a Ahued, él decidirá'

"No voy a generar tensión ni dejar problemas a las próximas autoridades".

Ante la polémica y rechazo de la propuesta para instalar parquímetros virtuales en Xalapa , el alcalde Hipólito Rodríguez expuso durante una entrevista radiofónica que la iniciativa amerita una consulta pública. No obstante, la decisión corresponderá a la siguiente administración que encabezará Ricardo Ahued .

El tema surgió del Consejo Municipal Movilidad, en el que participan representantes de transportistas, ciclistas y personas con discapacidad, sostuvo el alcalde, y se hacen propuestas para mejorar las condiciones de Xalapa.

"La ciudad no debe seguir estacionada, pues genera problemas de tránsito, contaminación, salud pública y pérdida de tiempo. Si mejoramos los sistemas transporte, todos ganamos".

Según Hipólito Rodríguez, la instalación de parquímetros es una propuesta, y aunque una prueba piloto sería muy útil, sólo se celebrarán foros: espacios públicos para la reflexión sobre temas pendientes de resolver en beneficio de toda la población.

Los parquímetros virtuales, expuso, funcionan mediante una aplicación en el teléfono móvil y se han probado con éxito en otras ciudades de México y del mundo. Se paga una cuota moderada por el tiempo que desees estacionar tu vehículo, lo que por ejemplo ayudaría a los comerciantes a tener espacios libres para sus clientes.

El tema principal no es recaudar, sino ayudar movilidad. Aunque los ingresos, que serían fondos municipales, pueden destinarse al beneficio de algunos sectores sociales. Pero eso lo decidiría con todas sus facultades el próximo Alcalde, su Cabildo.

QUÉ SON LOS PARQUÍMETROS VIRTUALES

Ante el congestionamiento vial, las arterias más importantes de Xalapa se han convertido en estacionamientos. El parquímetro virtual funciona a través de una aplicación en un teléfono móvil. Se aplica ya en otras ciudades del país y el mundo. No se trata de un poste con algún aparato receptor de monedas. Se trata de una aplicación virtual instalada en el celular. Por medio de ésta se paga una cuota moderada por el tiempo en que se permanezca estacionado.

De acuerdo con el alcalde Hipólito Rodríguez, los parquímetros digitales no funcionarían en toda la ciudad. Exclusivamente se proyecta para calles que requieren mayor movilidad. El propósito no es recaudar. Los recursos que por esta vía ingresaran, en todo caso, se aplicarían algún fondo común aprobado por el Cabildo: ayuda a niños con cáncer, albergues de animales. No se destinarían como negocio a una empresa privada, según autoridades municipales.

