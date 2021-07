Para frenar 'tercera ola', bares concurridos de Xalapa cierran sus puertas al público

Sin embargo, exhortaron al ayuntamiento de Xalapa , que de igual forma, se cierren negocios no esenciales como centros comerciales, y reducir aforos en otros giros más, tal como se hizo al inicio de la pandemia.

Señalaron que no es justo que solo se critique la apertura de los bares, cuando prácticamente todos los negocios han vuelto a la normalidad y no se respetan medidas de sana distancia.

Este fin de semana más de una docena de bares de Xalapa cerraron sus puertas, con el objetivo de sumarse a disminuir y frenar la nueva ola de casos de COVID-19.

A través de sus redes sociales, algunos de los lugares más concurridos como Mezontle, Cervecería Juárez y Barezzito, entre otros dieron a conocer que se suman a la campaña promovida por el Gobierno de Veracruz de no hagas olas.

Por ello, desde este viernes, cerca de una veintena de bares anunciaron en sus redes que cerrarán sus puertas por 12 días y así evitar contagios por COVID-19 .

Así mismo los dueños piden a las autoridades municipales que también cierren plazas comerciales y negocios no esenciales, no con el objetivo de perjudicar la economía, sino al contrario, que todos contribuyan y no sólo se responsabilice a los centros de esparcimiento como los bares, de ser los responsables de los contagios.

