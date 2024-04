Papas estilo Coatepec, ¡en Xalapa!; Te decimos dónde puedes encontrarlas (+Video)

¿Eres amante de las frituras? Entonces en ´Para chuparse los dedos´ tenemos la opción perfecta para ti: papas estilo Coatepec. ¡Ahora puedes encontrarlas en Xalapa! Te decimos en qué lugar.

Si alguna vez has visitado Coatepec, seguramente has probado estas papas que son toda una tradición en ese Pueblo Mágico, sin embargo, ya no tienes que viajar hasta allá para poder disfrutar de ellas, pues están más cerca de lo que crees.

Papas estilo Coatepec, en Xalapa

Dentro del parque Juárez, en pleno Centro de la ciudad, se encuentra el puesto denominado 'Elotes y esquites La Güera', donde se han encargado de traer a sus clientes esta botana que ha comenzado a conquistar los estómagos de los xalapeños.

Puedes escoger entre papas naturales, adobadas o con queso, las cuales van preparadas con salsa cátsup, media crema, mayonesa, queso amarillo, queso rallado y, por supuesto, salsa valentina para darles ese toque picosito.

¡El plato solo cuesta 45 pesos! Y está muy bien servido, así que podrás hasta compartirlo con alguien. Ahora que si estás buscando algo más, 'Elotes y esquites La Güera' te ofrece una gran variedad de botanas para chicos y grandes.

Desde los tradicionales esquites hasta cacalas preparadas, tostilocos o el famoso elote revolcado, bañado en boronas de Sabritas, que sin duda debes probar en algún momento.

¡No te quedes con el antojo y prueba esta singular botana traída desde el Pueblo Mágico de Coatepec! 'Elotes y esquites La Güera' da servicio de lunes a domingo, en un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche, así que no tienes pretexto.