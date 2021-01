Pandemia no frena arribo de migrantes a Veracruz: Las Patronas

La pandemia no es un impedimento para que la gente emigre, "si no han servido los muros o las militarizaciones de sus países, muchos menos la pandemia", afirmó la coordinadora de Las Patronas, Norma Romero.

Reveló que con la contingencia sanitaria por el Covid-19, el número de migrantes que pasa por el estado a través de La Bestia, disminuyó, pero no han dejado de hacerlo y menos en este momento que vive Centroamérica con los fenómenos naturales.

"No solo perdieron casa, perdieron todo, se quedaron sin nada y nosotros que tenemos contactos en Centroamérica, en Honduras nos ha dicho la gente que está desesperada, desafortunadamente el mal gobierno que existe no ha dejado que lleguen las ayudas y ha impedido que la gente pueda recibir el apoyo de otros países que han mandado cosas y no se los han permitido. La gente dice que los quieren matar de hambre y es por eso que las caravanas se vuelven a formar porque la desesperación es mucha", dijo.

Precisó que, en 2019, Las Patronas atendieron a más de 340 personas en el albergue mientras que en 2020 fue la mitad de ellos; cerca de 150 personas que lograron pasar por allí.

Ese lugar está ubicado muy cerca de la vía que atraviesa la comunidad de Guadalupe La Patrona en Amatlán de los Reyes donde brindan ayuda a quienes viajan a bordo del tren conocido como La Bestia.

"Ahorita siguen pasando y se les está atendiendo, son familias completas, a pesar de la situación en la que nos encontrábamos, ellos decidieron caminar y han seguido caminando y seguirán".

Refirió que los migrantes provienen principalmente de Honduras buscando siempre una mejor forma de vida.

"Nosotros aquí seguimos, no hemos dejado de hacer lo que iniciamos hace 25 años, no cerramos nuestro albergue, sigue en función desde que empezó la pandemia, estamos atendiendo a los migrantes que pasan por nuestra casa y se le está dando la atención al igual que las mujeres y niños que lo han necesitado", dijo.

Explicó que en el espacio que antes era la capilla, se les estaba dando comida, y espacio para dormir para mantener la sana distancia recomendada por las autoridades.

"El uso de cubrebocas, gel, jabón y sobre todo que ellos estén checados, el sector salud viene a revisarlos, los checan de su temperatura a preguntar su han tenido algún problema de salud en el camino, pero puedo decir que hasta ahorita ninguno ha presentado ningún caso y nosotros también hemos tomado nuestras medidas, pero la atención se le sigue dando a la gente", dijo.

Asimismo, reconoció que el apoyo que Las Patronas recibían ha disminuido puesto que mucha gente dejó de ayudar por la pandemia y porque la canasta básica subió de manera importante, lo que es comprensible.

"Pero sabemos que se cierren unas puertas, pero Dios abre otras, agradecemos de todo corazón a las personas porque han sido ellos los que han mantenido esta obra que ha seguido adelante y seguirá mientras Dios lo permita", abundó.