"Sobre todo, lo que hemos visto que se ha incrementado es la violencia psicológica (...) tenemos casos de violencia familiar y violencia familiar equiparada y sí hemos visto casos que se han agudizado", reconoció Yadira Hidalgo González, directora del IMM.

De acuerdo con datos del Instituto, tan solo de enero a septiembre de este año han atendido a 3 mil 719 mujeres víctimas de violencia, cifra que casi alcanza las registradas en 2020, donde se atendió a 4 mil 105, y rebasa a las 2 mil 583 mujeres asistidas en 2019.

Las estadísticas del IMM mostraron que, en Xalapa, la violencia psicológica es la que más ha repuntado en los últimos dos años, pues ocho de cada 10 mujeres que llegan al Instituto en busca de ayuda la han sufrido.

De enero a septiembre de 2021, el IMM ha documentado 892 casos de violencia psicológica, cifra que superó a los 649 del mismo periodo de 2020 y a los 543 de 2019.

A este tipo de violencia le sigue la física, que afecta a cuatro de cada 10 mujeres. Esta también ha mostrado un incremento, pues pasó de 292 casos en el periodo de enero a septiembre de 2019, a 329 en el mismo lapso de 2020 y 485 en 2021.

Alcohol y drogas, un detonante

Si bien el alcohol u otras sustancias no son el origen de la violencia contra las mujeres, son un detonante para que suceda.

En lo que va del año, de los casos de violencia atendidos por el IMM, 204 han tenido como detonante el alcohol y 43 alguna droga ilegal. Esto también ha favorecido el incremento en el índice de violencia familiar, donde en los nueve meses que han transcurrido del 2021 ya se rebasaron los 442 casos registrados en 2020 y casi se duplicaron los 144 casos de violencia familiar equiparada en ese mismo año.

Pese a este panorama, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres reconoció que un gran número de mujeres que acuden a solicitar asesoría o ayuda para proceder legalmente en contra de su agresor, deciden dejar el proceso e incluso regresan con sus parejas.

"Nosotros somos un organismo de primer contacto, lo que hacemos es darle asesoría jurídica o asesoría psicológica a la persona, de manera gratuita, y esa persona decide qué va a hacer.

La mayoría de las mujeres que vienen, desisten; seguramente, en muchas ocasiones regresan con su pareja... eso es más común de lo que se cree", señaló.

Esto, dijo, se debe a diversos factores, como la presión de la familia o del agresor, el temor a represalias, la situación económica que atraviesa la víctima, el desconocimiento de sus derechos o no sentirse atendidas por las instituciones.

"Si no tenemos una atención fuerte en las instituciones, con todo lo que se requiere para atender a una mujer en esta situación, vamos a tener esos casos... y se va a seguir culpando a las mujeres. Eso es una tarea pendiente", apuntó.

Veracruz y Xalapa lideran denuncias

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) revelaron que, tan solo en el primer semestre de 2021, la Fiscalía General del Estado de Veracruz reportó 4 mil 961 denuncias por violencia familiar, lo que representa un incremento del 22.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2020.

Xalapa, junto con otros nueve municipios, concentró casi el 50 por ciento de las denuncias por este delito. El primer lugar lo ocupa Veracruz, con 780 denuncias; le siguen Xalapa, con 428; Coatzacoalcos, con 277; Córdoba, con 186; Boca del Río, con 151; Poza Rica, 133; Tuxpan, 125; Papantla, 115; Orizaba, 104, y Tierra Blanca con 103.

Ante ello, en la capital del estado 11 mujeres han sido canalizadas a refugios en los últimos tres años: una en 2019, cuatro en 2020 y seis en lo que va de 2021.

Sube el feminicidio

Aunque parte de los casos de violencia familiar llegan a terminar en feminicidio, hasta el momento, ninguno de los que ha atendido el IMM ha culminado en este delito.

Sin embargo, de acuerdo con el Sesnsp, en la entidad se documentaron 42 casos de feminicidio en el primer semestre de 2021, aunque el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana registró un total de 46, lo que ubica a Veracruz en la posición 16 a nivel nacional en cuanto a este delito.

Emiliano Zapata, Veracruz, Papantla, Sayula de Alemán y Martínez de la Torre son los municipios que ocupan los primeros cinco lugares de incidencia.

Alertas de género, un reto

El recrudecimiento de la violencia contra la mujer, en los últimos años, ha llevado a activar dos alertas por violencia de género en Veracruz: una el 23 de noviembre de 2016 y otra el 13 de diciembre de 2017.

De acuerdo con Yadira Hidalgo, las alertas han funcionado para poner el tema en la agenda pública y política; sin embargo, todavía hay resistencia por parte de las autoridades encargadas de llevarlas a cabo.

"El problema ha sido no de las alertas, las alertas funcionan, lo que no ha funcionado es la gente que ponen a hacer el trabajo; no hemos entendido qué es la violencia de género.

Se siguen asesinando 11 mujeres diarias en México, entonces es fundamental entender y trabajar mucho en las resistencias, porque hay mucha resistencia en las instituciones, eso es a lo que más nos enfrentamos quienes hacemos política pública con perspectiva de género: resistencia de las direcciones, de las secretarías, de los jefes de otras áreas que no han entendido la importancia de la erradicación de la violencia de género", recalcó.

La titular del IMM recordó que, en Xalapa, existen alternativas para que las mujeres puedan solicitar ayuda, entre ellas la Línea Violeta (800 000 2018), donde este año también se ha tenido un incremento en atenciones del 96 por ciento en comparación con el año pasado.

Quienes más han solicitado ayuda a través de esta línea han sido mujeres de entre 25 y 35 años, en su mayoría víctimas de violencia psicológica y física.

Según los registros de la Línea Violeta, en Xalapa, la mayoría de los reportes han provenido de las colonias Centro, Progreso, Revolución, Cerro Colorado y Veracruz, así como las congregaciones Chiltoyac y El Castillo.

Buscan alternativas

No obstante, la poca actuación por parte de las autoridades para erradicar la violencia contra este sector ha ocasionado que cada vez más mujeres recurran a otro tipo de métodos para mantenerse seguras, como el caso de la compra de artículos de defensa personal.

El gas pimienta -un aerosol a base de ajíes, pimientos o chiles que provoca ardor, dolor e irritación en el rostro de quien lo recibe-, con un costo de entre 80 y 200 pesos, es el artículo más buscado por las mujeres.

Seguido de este, está el taser o paralizador eléctrico -un arma de electrochoque que, al ser usada sobre el cuerpo de una persona, la incapacita temporalmente-, el cual tiene un valor en el mercado que va desde los 200 pesos.

Recientemente también han sido buscadas las alarmas sónicas de 120 decibeles, un aparato pequeño en forma de llavero que, al ser presionado, emite un sonido agudo que pondrá en alerta a todo aquel que se encuentre cerca y hará desistir al agresor.

Sin embargo, pese a los esfuerzos por mantenerse a salvo, colectivos feministas se han manifestado a lo largo del estado, asegurando que, aun con aparatos de defensa, mientras no se apliquen sanciones más severas para los agresores y se siga abriendo la puerta a la impunidad, la violencia contra las mujeres no terminará.