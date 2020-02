PAN insiste en señalamientos por subejercicio contra Gobierno de Veracruz

"Viene peor: porque el año que entra ya hay elecciones y ya están ellos tratando de controlar no sólo derechos humanos, sino el Instituto Nacional Electoral (...) podemos esperar un mayor subejercicio" indicó.

"¿Por qué crees que no hay medicina para los niños y sí hay para los jóvenes de las becas? Porque los jóvenes sí votan y los niños, no les interesan que se mueran: ya no van a votar" criticó el parlamentario.