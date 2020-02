PAN asegura que tendrá solventación 70% de señalamientos a cuenta 2018

El diputado panista dijo que la obra puede estar funcionando pero si no se entregan las validaciones el ORFIS observa como una irregularidad el monto total de la obra, de ahí que el monto de daño patrimonial es menor a lo estimado en la primera etapa del proceso.

Recordó que tras la segunda revisión de la Cuenta Pública de 2018 los entes tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de audiencia y de presentar lo que no fue tomado en cuenta en esta revisión.

"Nosotros decimos que la nueva valoración que no tiene la misma profundidad que tuvo el primer informe porque no puedes hacer entre meses hacer el trabajo que se hace en ocho meses. Vamos a pelear porque se les dé el derecho de audiencia y tengan la oportunidad de participar en una solventación que no la han tenido en la nueva valoración".