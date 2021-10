Señalaron que temen que si las obras no concluyen antes de que termine el año, será muy difícil que los alumnos puedan volver a las clases presenciales, puesto que no tienen ni sanitarios y son 86 los alumnos que se ven afectados porque no pueden ni ir a lavarse las manos.

La obra que están pidiendo es la construcción de los sanitarios y una barda perimetral que divide a la escuela primaria del Jardín de Niños, que no ha podido ser terminada.

El integrante de la sociedad de Padres de Familia, Aldair Aguilar, recordó que el pasado 13 de septiembre solicitaron a la Secretaría de Educación y a Espacios Educativos que se concluyera la obra; aunque les explicaron que sería a partir del 25 de septiembre, solo fueron unos días y después se volvió a suspender.

"Se le iba a dar una rehabilitación completa al edificio, lo cual incluía la terminación de bardas, mantenimiento a las instalaciones sanitarias, puertas, pero no se ha hecho".

La empresa encargada de la obra es Constructora Desarrollo de Infraestructura Integral S.A. de C.V. y, de acuerdo con los padres de familia, se desconocen las razones por las que nuevamente pararon la obra.

Refirió que decidieron manifestarse para que sean atendidos, "para ver qué solución se le da a este problema porque, de lo contrario, lo que resta del año ningún niño podrá regresar a clases".