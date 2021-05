Padre de Gómez Cazarín exige indagar atentado en su contra en sur de Veracruz

En un comunicado enviado al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, el equipo del candidato hizo un enérgico llamado para que las autoridades esclarezcan el atentado y aseguran que ya tienen identificadas a las personas responsables.

"Se encuentran plenamente identificadas las personas que pudieron haber realizado dicha conducta dolosa, toda vez que existen constancias desde el momento en que llegaron al mitin, pero en su momento fueron bloqueados en su intento", se lee en el comunicado.

Por su parte, Gómez Martínez señaló desde su cuenta de Facebook: "repudio este tipo de actos de violencia ejercidos por la oposición para poder demeritar el trabajo que hemos venido haciendo en todas las comunidades".

Reveló que tenía conocimiento que esto podría pasar: "Ya me habían avisado que me iban a esperar en Cerros de Castro, para quemarme unos carros y matarme a mí".

"Me siento muy mal por estos hechos, pero esto que sucedió el día de hoy (ayer) no va a detenerme. Si creen que lo harán, pues no. Pero tenemos una persona herida que pudo haber muerto", indicó.

Y agregó: "Los de los partidos contrarios ya demostraron a que están dispuestos, pero nosotros no vamos a permitir que quieran desestabilizar la paz de nuestro pueblo, ahora más que nunca debemos salir y defender la seguridad y paz de nuestras familias".

