Otra Navidad sin ellos; en Xalapa, recuerdan a sus familiares desaparecidos (+Video)

Integrantes del colectivo Familiares Enlaces Xalapa se manifestaron en el centro de Xalapa para recordar que volverán a conmemorar la Navidad sin sus seres queridos.

Victoria Delgadillo, quien desde hace 11 años busca a su hija Yuneri Citlalli Hernández Delgadillo, recordó que el colectivo busca a por lo menos 45 personas desaparecidas.

Todas las familias estamos aquí porque nosotros no tenemos Navidad, no tenemos año nuevo; si no tenemos un hijo, nuestra familia está incompleta".

Reprochó que la Fiscalía General del Estado culminará otro año sin proporcionar avances en las investigaciones integradas.

Fotos: Carol Suárez // Imagen del Golfo

Dichas averiguaciones, indicó, estarían rezagadas debido a la falta de personal necesario, por lo que reiteró el llamado para que se contraten más peritos.

"La Fiscalía dice que no tiene fiscales, que tiene muchas carpetas y no tiene fiscales suficientes para seguir las investigaciones. Si no tienen fiscales suficientes que contraten, porque nosotros queremos avances en las carpetas".

A su vez, y a nombre de quienes integran el colectivo, Victoria pidió a la ciudadanía tener presente su reclamo de justicia, con el fin de no olvidar que en Veracruz sigue desapareciendo una importante cantidad de personas.

"Y también hacerle ver a los funcionarios que nosotros seguimos en la búsqueda (...) y que ellos no están, pero estamos las familias", reiteró.

Fotos: Carol Suárez // Imagen del Golfo