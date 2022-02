Nacido en Poza Rica , Omar comenzó en el mundo fitness a los 13 años de edad, cuando el ejercicio comenzó a formar parte de su rutina diaria. A los 15 años decidió entrenar en el gimnasio y, desde entonces, no ha parado.

"Yo quería estar fuerte, musculoso... me la vivía tres o cuatro horas en el gym, porque yo quería ya lograrlo", contó. Y no sabía que, poco después, recibiría una oferta que cambiaría por completo el rumbo de su vida.

Noticia Relacionada Veracruz, donde más desertaron de secundaria por pandemia

LA PROPUESTA

En 2016, cuando tenía 22 años, un amigo lo invitó a modelar. Omar no estaba muy convencido; sin embargo, hubo algo que lo llamó a subirse al escenario... y no se arrepintió.

"Desde que pisé el escenario en un concurso en mi ciudad, en el cual no gané, me quedó esa espinita, esas ganas, ese sueño de ser un modelo; lo tengo todo para lograrlo, siempre he creído en mí mismo", dijo.

Pese a no haber ganado ese concurso, Omar jamás se rindió, pues sabía que, tarde o temprano, sus esfuerzos iban a rendir frutos.

"Me encantó cuando me subí (al escenario) y dije ´de aquí soy´; desde ese entonces dije ´tarde o temprano voy a representar a mi estado´". Y así fue.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Hace un año, Omar fue invitado a participar por Poza Rica en el certamen Mr. Model Veracruz 2021, en el cual resultó ganador.

"Ya lo había soñado, ya lo había visto, ya en mi mente había ganado como 10 veces... ya nada más me subí, salí con una seguridad. Me obsesioné tanto que dije ´voy a ganar´", relató emocionado.

Ahora, representará a Veracruz en el certamen nacional Mr. Model México, que se llevará a cabo en junio próximo.

ESPÍRITU INQUEBRANTABLE

Durante este tiempo, Omar ha preparado mente, cuerpo y espíritu. Tras estudiar Nutrición, comenzó a leer sobre lenguaje corporal, poder del pensamiento, ley de atracción, fe e incluso la Biblia.

Aun cuando por un tiempo su madre no confiaba en que llegaría lejos, esta lectura lo ayudó a creer más en él y, ahora, pretende motivar a millones de personas y demostrar que los sueños se hacen realidad.

"Mientras tengas esa fe inquebrantable y creas en Dios, nada te va a detener".

Nombre: Omar Silva

Edad: 28 años

Originario: Poza Rica

Vida: hermosa

Familia: lo mejor

Modelaje: un sueño

Dios: mi padre

Poza Rica: mi hermosa ciudad