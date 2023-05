Orfis no tendrá excepciones para fiscalizar a Amatlán, pese a toma del Ayuntamiento

La toma del palacio municipal de Amatlán de los Reyes por parte de ciudadanos que se oponen a la construcción de un centro de transferencia de residuos no es excusa para que ese cabildo no entregue en tiempo y forma la documentación referente a las auditorías que habrá de realizar el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

Al confirmar lo anterior, la auditora general Delia González Cobos sentenció que no habrá plazos adicionales por esa situación.

"Nosotros tenemos un periodo muy claro señalado en ley y debemos ajustarnos a él", sostuvo en entrevista.

AYUNTAMIENTO SIN INFORMACIÓN

Sin embargo, la auditora dijo que, si en este momento el ayuntamiento no ha entregado la documentación respectiva, es posible que, en el pliego de observaciones, una vez que se finque al ente fiscalizable, se dé la oportunidad de aclarar.

"Pero si no, en la etapa de investigación tendrán que aclarar. Nosotros no podemos detenernos porque un ente fiscalizable no atienda, así sea la razón más justificada".

Cabe recordar que, en días pasados, el alcalde morenista del Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, Luis Arturo Figueroa Vargas, lanzó una solicitud al Congreso del Estado para considerar la situación que representa la toma del Palacio municipal a la hora de cumplir sus obligaciones municipales y de fiscalización.

Lo anterior puesto que el ayuntamiento está por cumplir un mes tomado por ciudadanos que están en contra de un centro de transferencia de residuos en el municipio.

Los ciudadanos han señalado que esta obra podría afectar el medio ambiente y sus suministros de agua potable en la región debido a que recibiría la basura de 19 municipios.

Sobre la toma del palacio municipal, la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, confirmó que se abrieron carpetas de investigación en contra de 17 pobladores que fueron denunciados por las autoridades municipales.

"Efectivamente hay denuncias interpuestas, se iniciaron carpetas de investigación y conforme a derecho serán atendidos", dijo.