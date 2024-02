Oposición usará inteligencia artificial para atacar a Rocío Nahle: Manuel Huerta

El precandidato al Senado de la República por la primera fórmula, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que la oposición iniciará una campaña de difamación y ataques en contra de la ahora candidata de Morena, Rocío Nahle García.

Incluso sostuvo que dicha campaña será con inteligencia artificial por lo cual expresó "no duden que será la herramienta de estos que quieren regresar por sus fueros, pero obviamente no van a poder porque no tienen lo principal, no tienen al pueblo y eso es lo que los tiene desesperados".

Huerta Ladrón de Guevara afirmó que el que nada debe nada tiene y la oposición tiene miedo de que vaya a ocurrir al revés, que algún día se haga justicia en Veracruz y paguen por todo lo que robaron.

Expuso que empezaron una campaña de difamación, de ataques y muchas cosas las estaremos viendo próximamente.

Tras la denuncia que el precandidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, Opinó que el león cree que todos son de su misma condición.

"Está en su derecho (Pepe Yunes), hay autoridades que deben resolver. Con sinceridad también el león cree que todos son de su condición".

"Ellos hicieron mucho gane a partir de robarse muchas elecciones, de robarse el presupuesto público, muchos años, décadas", señaló.

Expresó que ahora que buscan regresar a los diversos puestos de elección popular como oposición, no tienen calidad moral y política para que la gente los escuche.

"Más allá de cualquier querellante, tendrá que demostrar ante las autoridades", indicó.