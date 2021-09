OPLE pone trabas en Veracruz a consulta para eventual revocación de mandato

José Eduardo Centeno Ríos, dirigente de la asociación civil Veracruz Consciente , reprochó que el Organismo Público Local Electoral no le ha respondido, sobre la solicitud de información relacionada con el proceso de revocación de mandato .

En el caso del INE, indicó que hizo lo propio al establecer parámetros a nivel federal, mientras que el Congreso hizo adecuaciones legales pertinentes que les han sido informadas.

Sin embargo, en el caso del OPLE acusó que los comisionados no han respondido absolutamente nada, con lo cual están violando su derecho de petición y a recibir una respuesta.

Por ello, no descartó proceder legalmente contra los comisionados del OPLE, a quienes acusó estar tratando de ganar tiempo para que no se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato, o en su defecto, no se brinden las condiciones para efectuarla de manera correcta.

Y es que dijo ha preguntado al OPLE aspectos sobre la recolección de firmas, que debe llevarse a cabo durante el mes de noviembre, pero no les han indicado la forma, y si debe ser una asociación civil quien debe solicitarlas.