ople_avala_debates_en_elecciones_extraordinarias_de_4_ayuntamientos

En los debates deberá prevalecer el orden y el respeto; tendrá que respetarse el turno de participación y el tiempo de las intervenciones de cada ponente; los ponentes deberán abstenerse de cualquier expresión que constituya actos de violencia política y/o en razón de género.

La inasistencia de uno o más expositores no será causa de suspensión del debate. Salvo si no se cumple con la presencia de al menos dos participantes, podría reprogramarse o no para otro día, atendiendo al caso específico.

Por el momento, solo falta definir las sedes geográficas para la realización de los debates, así como las fechas y horarios.

Debido a que en el caso de Chiconamel se considera hay población indígena, se estableció que debe haber traducción a la lengua originaria.