Omisa, presidenta del TSJV al no interponer controversia por retiro

Las magistradas Concepción Flores Saviaga y Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros buscan sortear a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, para interponer una controversia constitucional en contra del retiro forzoso de magistrados aplicado por el Congreso del Estado.

Lo anterior ya que Martínez Huerta se niega a recibirlos y cumplir con dicho acuerdo que tomó el pleno del Tribunal el pasado 13 de julio, el cual ella misma respaldó.

Aseguraron que "el que puede lo más, puede lo menos", de ahí que no aceptarán que por la negativa de Martínez Huerta no se proceda ante la Suprema Corte ante la determinación de la Jucopo que resolvió la existencia de seis magistraturas definitivas.

Cabe recordar que la LXV Legislatura aplicó el retiro forzoso a dos magistrados por cumplir 70 años, procediendo a designar a seis nuevos togados el pasado 30 de julio.

Además, adelantaron que si la presidenta del Consejo no respeta el acuerdo del Pleno procederán legalmente para buscar su destitución del cargo, pues este viernes vence el plazo para acudir ante el máximo tribunal del país para interponer el juicio.

"No podemos aceptar, ni los compañeros del pleno pueden aceptar que nada más porque ella se niegue como representante del Poder Judicial a presentar la controversia constitucional no se haga. Yo les hago la convocatoria pública a todos los magistrados a que no incurran en la responsabilidad y en la omisión de no hacer la controversia", declaró Flores Saviaga.

Explicó que para proceder con la controversia necesitan la firma de los magistrados que aprobaron interponer el juicio en la sesión del 13 de julio.

