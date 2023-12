Obras viales pegan a taxistas de Xalapa; piden agilizar trabajos

Las diferentes obras viales que se realizan en Xalapa han pasado la factura a los taxistas de la capital veracruzana, pues debido a los congestionamientos vehiculares, los tiempos de recorrido incluso llegan a triplicarse.

La locura vial que se vive en Xalapa comenzó desde abril pasado, cuando personal de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) dio inicio a los trabajos de construcción de un puente en la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de Las Trancas.

Esa zona se convirtió en un terror especialmente para los taxistas, quienes desde entonces han evitado transitar por ese tramo debido a las inmensas filas de vehículos, pues los que se arriesgan a llevar pasaje hasta Las Trancas o las colonias aledañas, han visto afectada su economía.

"Uno no puede pasar por ahí sin que se tarde, por lo menos, una hora en salir. Yo prefiero mejor no ir para allá, porque el usuario no te quiere pagar más y lo de la corrida no te sale ni para la gasolina que gastase en ir y regresar", señaló Arturo Lozano, uno de los trabajadores del volante.

XALAPA, UN CAOS VIAL

Pero Las Trancas no es la única zona conflictiva, pues en otros puntos de Xalapa se llevan a cabo otras obras de manera simultánea, las cuales complican aún más la circulación por la ciudad.

Entre estas obras se encuentra la construcción del puente de Urban Center, en la avenida Lázaro Cárdenas, así como la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Santos Degollado, entre Xalapeños Ilustres y Gutiérrez Zamora, en la zona Centro.

Con esto, en horas pico, salir del primer cuadro de la ciudad llega a tardar hasta una hora, cuando normalmente es un recorrido de 15 minutos o menos.

"Imagínate, si normalmente te haces cuando mucho 15 minutos en salir del Centro, ahora es casi una hora... y avanzar por Lázaro Cárdenas es peor. Ahora con el Buen Fin, hasta dos horas estuvimos parados en el tráfico", se quejó Miguel López, otro de los taxistas afectados.

Los taxistas pidieron al Ayuntamiento de Xalapa y a la SIOP agilizar estas obras, pues temen que, durante la temporada decembrina, se acentúe el congestionamiento vehicular y sea prácticamente imposible moverse por la ciudad.