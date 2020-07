Obligatorio en Xalapa, uso de cubrebocas en establecimientos

En Xalapa ya es obligatorio el uso de cubrebocas pero únicamente en espacios cerrados o establecimientos comerciales por lo que de incumplir podrían ser clausurados aunque no se acordó que sea así en el espacio público.

Este miércoles, en el cabildo Xalapeño el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero dijo que no cuentan con la capacidad operativa para sancionar a quien no lo porte en la vía pública.

Sin embargo, serán acreedores a sanciones los establecimientos comerciales que no acaten la regla por lo que no podrán permitir el acceso a nadie que no use el cubrebocas.

La multa será moderada en un inicio, es decir, de dos Unidades de Medida y Actualización (UMA) que tiene un valor de 86.88 pesos; de reincidir, pasará a ser de 20 UMAS y de volver a incumplir, se pasará a la clausura por 15 días.

Se explicó que en el caso de los comercios informarles se procederá al decomiso del producto y la imposibilidad de que sigan operando por 15 días con lo que se garantiza "piso parejo" como se ha exigido por parte de la iniciativa privada.

Dijo que muchos ciudadanos, durante junio empezaron a salir y circular por todas las calles de la ciudad sin usar cubrebocas además de que fueron también muchos los negocios que empezaron a operar sin cumplir las reglas sanitarias establecidas por lo que esa medida se hace necesaria.

Expuso que si bien en la vía pública la población se puede sentir segura de no usar cubrebocas, al entrar a cualquier negocio desde una pollería o panadería o cualquier otro donde haya interacción entre el ciudadano y prestador de servicio, será obligatorio portarlo.

El alcalde conminó a la población a hacer su propio cubrebocas y dado que el virus puede entrar también por los ojos, invitó a portar la mascarilla que les otorgue mayor protección.