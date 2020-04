Nuevamente tiaguistas de Xalapa venden en el centro

Este sábado, una vez más, vendedores ambulantes independientes se instalaron con todo y su mercancía en el parque Juárez y dijeron que se quedarán allí por tiempo indefinido.

Los quejosos insistieron en que vender es la única forma de llevar sustento a sus hogares por lo que no se pueden quedar sin realizar esa actividad; "si no los mata el coronavirus, los matará el hambre".

La líder Marily Aguilar Tlapa señaló que aunque ya no piensan bloquear como en días anteriores sí se instalarán en el parque para poder vender.

Señaló que es mentira que el director de Gobernación, Juan Vergel Pacheco, diga que están pidiendo nuevas calles para trabajar pues lo que quieren es que los tianguis que ya instalaban regresen.

"Nosotros estamos pidiendo que nos regresen los permisos que ya estaban autorizados para días de mercados", abundó.

Expuso que si bien algunos líderes aceptaron ya no instalarse fue porque seguramente tienen recursos en su casa, lo que no es su caso.

Se trata de vendedores de tianguis de la colonia Campo de Tiro, Parque Deportivo Colón, Hernández Castillo y Autozone pero que no pertenecen a ninguna agrupación, quienes se dijeron dispuestos a tomar las medidas de sana distancia y el uso de gel antibacterial.

"Vamos a estar aquí vendiendo el tiempo que sea necesario, sería una pérdida de tiempo estar afectando a las personas. Al alcalde no le perjudica porque de lo contrario hubiera dado solución y no la dio, dijo que no había dinero ni había despensas... bueno, ok, entonces le dije que liberara los días que ya autorizaron para mercados y dijo que no había acuerdo por la contingencia", dijo.