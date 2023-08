No se permitirá "dedazo" en proceso que definirá al candidato a la presidencia: diputado (+Video)

FOTOS CAROL SUÁREZ. Militantes de Morena en apoyo a Marcelo Ebrard no permitirán "un dedazo" advirtió el Diputado Local por el Distrito de Emiliano Zapata, Luis Antonio Luna

Militantes de Morena en apoyo a Marcelo Ebrard no permitirán "un dedazo" advirtió el Diputado Local por el Distrito de Emiliano Zapata, Luis Antonio Luna Rosales.

"No queremos el dedazo, no lo vamos a permitir y por eso esta encuesta es una especie de primarias, por poder llamarlo así, en México" dijo el morenista.

Al acudir al Evento de Cierre "El futuro empieza hoy Veracruz" a favor de Macelo Ebrard Casaubón en el Barrio de Xallitic, el legislador enfatizó que dicha muestra es un reflejo de apoyo al exsecretario de Relaciones Exteriores sin acarreo y de forma voluntaria.

"Durante todo este período nos hemos dado cuenta que la gente, que la ciudadanía, independientemente de las diferentes expresiones, se ha manifestado a favor de Marcelo Ebrard como la persona con más capacidad y la persona con más lealtad y que ha podido construir proyectos políticos con el presidente Andrés Manuel López Obrador" señaló el diputado.

Luna Rosales destacó que en Veracruz, Ebrard Casaubón escaló de tres a 12 puntos porcentuales, lo cual exhibe la preferencia de los ciudadanos.

NIEGAN COACCIÓN AL VOTO CON EBRARD

Señaló que dentro del movimiento a favor de Marcelo Ebrard exigen la no coacción del voto, la no intimidación laboral, el no al acarreo.

"Se señala y se pide que nos manejemos con esos principios, obviamente tampoco se vale las acusaciones sin sustento" enfatizó.

El legislador por Morena negó que dentro del Congreso resintiera una presión contra él y contra su cargo en cuanto a apoyar a uno y otro perfil.

"Te voy a hablar desde mi punto de vista y desde mi punto de vista hacia mi persona, no ha habido presión alguna al contrario, se ha abierto y se ha hablado claro. Yo manifesté mi intención de poder apoyar en este proceso a Marcelo y no he tenido presión alguna del Congreso o de ninguna otra parte por lo menos a mi persona".

Refirió que Ebrard Casaubón ha sido incluyente al grado de sumarse a la convocatoria a favor del movimiento del exsecretario de Relaciones Exteriores.

Indicó que a partir de este lunes inicia una "veda" en donde no se permitirá la promoción de los aspirantes a Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y será el seis de septiembre cuando se den a conocer los resultados.