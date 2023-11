No se dará a UV presupuesto que pidió, afirma Gobernador de Veracruz

En 2024 no habrá más presupuesto para la Universidad Veracruzana (UV), únicamente los 800 millones de pesos contemplados en el proyecto de presupuesto de egresos que está bajo análisis del Congreso del Estado.

Esto lo subrayó el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, en entrevista en las instalaciones del DIF estatal de Xalapa.

García Jiménez explicó que el presupuesto para la casa de estudios tendría un aumento de 800 millones de pesos para la casa de estudios, 6 mil 712 millones de peso en total, pero no se podrá cumplir con su exigencia de 8 mil 569 millones de pesos.

Afirmó que se espera que la UV aumente la matrícula, así como la difusión cultural, desarrollo tecnológico y la vinculación con el sector público y la sociedad con los 800 millones de pesos extras para el próximo ejercicio.

"El incremento es de más de 800 millones de pesos con respecto al que se aprobó en el Congreso en el 2023", declaró

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

El mandatario reiteró que su administración "siempre ha cumplido con la Ley", por ello no se puede hacer "una interpretación" como las que hizo la casa de estudios.

"Hay interpretaciones que ellos me dieron a conocer y que me decían, pero yo les decía que ojalá tuviera esa atribución de interpretarla, pero no, yo juré cumplir la Ley",

El mandatario dijo que realizaron seis reuniones entre el gobernador y las autoridades de la UV. Estos diálogos culminaron en un incremento presupuestal propuesto que aún debe enfrentarse al escrutinio y aprobación de los diputados locales.

"Fue un acuerdo al que se llegó luego de varias reuniones con autoridades de la Universidad Veracruzana, tuvimos seis reuniones para ir definiendo el monto. Accedimos a hacer este esfuerzo extra para dotar de más presupuesto a estos planes que trae el rector. El incremento es de más de 800 millones de pesos respecto al que se aprobó en el Congreso en el 2023", declaró García Jiménez.