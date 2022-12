No quiero mismo destino que Rubén Espinosa y víctimas de la Narvarte; denunciaré a Duarte: Reus

Tras ser amenazado vía Twitter por parte del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, el abogado Rodolfo Reus Medina no descartó proceder legalmente, pues no quiere correr la misma suerte de las víctimas del caso Narvarte, que ha sido expuesto a través del documental 'A plena luz' en la plataforma Netflix.

Señaló que si hoy en día Karime Macías enfrenta consecuencias penales, es porque está pagando los pecados del ex gobernador, quien la colocó en esa posición y ahora busca "como siempre, querer tapar el sol con un dedo".

Recordó que la última ocasión que vio a Javier Duarte fue en el 2015; "ya estaba disperso, preocupado, embrutecido y discapacitado en su sobrepeso, y tomaba demasiado y comparto dato de prueba, la foto".

Reus Medina comentó que ahora que recibió la amenaza sobre su persona tomará acciones legales.

Por supuesto lo voy a denunciar el viernes a las 12 del día, no vaya yo a correr la suerte del documental de Netflix: A Plena Luz".

Sí fui discapacitado

El abogado comentó que sí fue discapacitado, pues durante 35 años padeció secuelas del "Síndrome de Guillain-Barré" y en el año 2021 fue catalogado cómo rehabilitado al 100 por ciento; "después de años de rehabilitación física y disciplina, soy físicamente normal".

"Es cierto que a los 15 años quedé cuadrapléjico, estuve dos años en silla de ruedas, ayudado por enfermeros las 24 horas y siempre bajo el cuidado y cariño de mi familia, pero volví a caminar", agregó.

De igual forma, el abogado resaltó que se graduó en la Escuela Libre de Derecho, donde "por cierto" a él lo corrieron porque reprobó en el primer año de la carrera las materias de Derecho Romano, Derecho Civil e Introducción al Estudio del Derecho, "salió en rebaño en el primer año dado de baja".

A plena luz

El documental A plena luz, de Netflix, trae la verdad del caso Narvarte, el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y el feminicidio de cuatro mujeres en Ciudad de México que lleva más de siete años impune con el presunto contubernio de las autoridades.

La producción le tomó al director Alberto Arnaut cuatro años de investigación, incluyendo la revisión de más de 20,000 fojas de la averiguación previa, videos inéditos y entrevistas con las cinco familias de las víctimas que lo llevaron a concluir que hubo colusión entre autoridades y perpetradores.

"¿Por qué hablo de contubernio? Porque claramente hay una voluntad de proteger a la estructura más alta dentro de la organización criminal que participó en el operativo, nunca vamos a poder saber muy probablemente quién ordenó el crimen", dijo Arnaut .

Desde Veracruz, periodistas han señalado al ex gobernador y ex mandos de la SSP de estar tras las muertes de la Narvarte.