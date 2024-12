No puede quedar impune asesinato de diputado veracruzano Benito Aguas: Manuel Huerta

El senador veracruzano, Manuel Huerta se sumó a la exigencia de justicia ante el homicidio del diputado federal Benito Aguas Atlahua para que se aplique todo el peso de la ley a quienes acabaron con la vida de un defensor de los derechos de la población.

En ese sentido, llamó a la investigación transparente, pronta, contundente.

"No puede quedar impune esto y no es ninguna declaración al vacío, hasta que la familia, con la cual estuvimos hablando, la comunidad y toda la sociedad de Veracruz no estemos satisfechos de los resultados de una investigación pronta, expedita, clara, transparente y que nos diga qué fue lo que pasó, porque tiene que haber líneas de investigación claras, precisas y contundentes".

Manuel Huerta se dijo indignado por el homicidio de su amigo y compañero de lucha, por lo que reiteró que habrá una reacción enérgica desde el Senado para que la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Veracruz den resultados inmediatos.

"Tiene que ser la Fiscalía General de la República por sanidad de todos, en Veracruz y en el país, para eso están, además, entonces yo iré, ahorita regreso al Senado con esa misión, de que lo que tenemos que hacer, vamos a estar el jueves en un homenaje al diputado Benito en el Congreso y en estos días tiene que haber la fuerza necesaria en el Legislativo para que el Ejecutivo reaccione como yo creo que debe de ser".

LA LUCHA DE BENITO AGUAS

Manuel Huerta se refirió al diputado Benito Aguas Atlahua como un hombre constructor de paz, un promotor incansable de la reforma a los pueblos originarios quien luchó por su reconocimiento y atención.

Manuel Huerta lamentó que justo en los momentos en que se lograron los resultados prometidos al pueblo, cuando se anunciaron los programas de paz y justicia, al diputado se le haya arrebatado la vida.