´No me estén reclamando´; exdiputado panista se deslinda de despidos injustificados en el Congreso

Sergio Hernández Hernández, candidato a diputado local de Xalapa por la alianza "Fuerza y Corazón por Veracruz", se deslindó de la responsabilidad en el caso de los ex trabajadores del Congreso del Estado que fueron despedidos injustificadamente.

Estos trabajadores ganaron un laudo para su reinstalación ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Hernández, quien fue presidente de la Junta de Coordinación Política en la LXIV Legislatura, afirmó que cuando concluyó su periodo el 4 de noviembre de 2018 también finalizaron los contratos de varios trabajadores.

Según el exlegislador, la responsabilidad de recontratar o liquidar a estos empleados recaía en su sucesor, Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Jucopo y líder de la bancada de Morena en los últimos seis años.

"Las demandas que presentaron son de empleados que cumplieron con un contrato temporal; yo entregué la Junta de Coordinación Política el 4 de noviembre de 2018 y entra el nuevo presidente de la Junta de Coordinación.

"Lo que tenía que hacer ahí es una de dos, o se contrata al personal de confianza que había terminado su contrato o llevar un proceso jurídico de finiquitar a los extrabajadores", declaró Hernández.

¿Asunto electoral?

Por otro lado, los exempleados que se han manifestado aseguran que ya tenían una base o plaza dentro del Congreso. Por ello, además de su reinstalación, exigen el pago de los salarios que no han percibido durante este periodo.

Hernández argumentó que las acusaciones en su contra provienen de personas que saben que van a perder la elección y que están politizando la situación de los extrabajadores.

"Se llama desesperación y nada más, quieren ver qué sacan y qué decir para atacar porque saben que van a perder esta elección".

Asimismo, mencionó que durante su gestión en la Junta de Coordinación Política dejó una administración "limpia y sin problemas jurídicos".

"Nosotros no dejamos ni un solo laudo, no dejamos ningún pendiente laboral en el Congreso, eso es total responsabilidad de ellos (...) No me están reclamando a mí, le están reclamando a él y es él quien tiene que resolver".

Recientemente, un grupo de extrabajadores del Congreso local ganó un laudo tras comprobarse que fueron despedidos de forma injustificada en 2017.