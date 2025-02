"No hay especialista": niegan atención a una paciente del IMSS en Xalapa

Una derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha pasado dos meses buscando su tratamiento en el Hospital General de Zona No. 11 de Xalapa, pero no le brindan la atención por falta de especialistas.

La paciente, quien prefirió mantenerse en el anonimato, relató que su diagnóstico fue emitido el 2 de octubre de 2024 en la llamada Clínica 11 pero la cirugía que necesitaba con urgencia fue programada para enero de este 2025.

Ante la demora, optó por realizarse la operación en un hospital privado el 2 de noviembre, utilizando sus ahorros. "El doctor que me revisó me dijo: ´Hay que sacar ya porque esto no puede esperarse para enero´", afirmó.

La operación fue solo el principio. Ahora necesita cinco sesiones de quimioterapia para poder cerrar el intestino, un procedimiento conocido como colostomía.

Por esta razón desde el 16 de diciembre ha recorrido pasillos, tocado puertas y acumulado citas que nunca se concretan: "no hay médico, venga después".

"Voy a consultas, supuestamente revisiones, y no me dan ningún medicamento. Nadie quiere hacerse cargo de mi caso", relató.

La paciente señaló que en las últimas semanas ha sido enviada de un médico a otro, sin que ninguno asuma su caso. En una ocasión le informaron que el especialista que podría atenderla "renunció hace unos días".

BUSCAN LA AYUDA DE LA CNDH

La falta de atención ha llevado a la paciente a considerar presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al considerar que su derecho a la salud está siendo vulnerado.

También te puede interesar... Siguen tirando toneladas de basura en el Cofre de Perote y el Volcancillo: montañistas

"Un médico dice que no puede, uno que no le corresponde y otro que pues lo mismo, que no le corresponde porque no es su ramo o especialidad", comentó sobre la respuesta del personal médico.

Refirió que incluso una cita que tenía programada para el 3 de marzo fue cancelada. Actualmente, su próxima cita está agendada para el 14 de abril, lo que afecta sus probabilidades de mejorar.

"Es mucho tiempo para esperar hasta abril, necesito tratamiento. Busco ayuda de las autoridades del IMSS y ya estamos por acudir a la Comisión de Derechos Humanos", declaró.

Aunque la paciente señaló que sus empleadores han mostrado comprensión ante su situación, teme que la falta de atención médica pueda agravar su salud y afectar su relación laboral, lo que la dejaría sin seguro médico.