No hay condiciones para clases presenciales, reitera SITEV

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación (SITEV), Alberto Yépez Alfonso, criticó que se pretenda acelerar el regreso a clases presenciales en Veracruz, y cuestionó el éxito que aseguran tener las autoridades del programa Aprende en Casa, las plataformas digitales que está usando la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y sus estrategias pedagógicas.

El líder consideró que aún existe riesgo de contagio por COVID-19 y ante las declaraciones del mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez, quien sostuvo que los docentes que no quieren regresar a las aulas son los que están comisionados, el líder sindical subrayó que los sindicatos magisteriales se oponen al regreso a clases.

"No por estar comisionados o por no estar frente a grupo, sino porque son la voz de todos los agremiados, quienes han manifestado que no existen condiciones en los planteles educativos para un retorno seguro. Nosotros externamos nuestra preocupación por la salud de cada uno de los trabajadores de la educación, que si bien ya están vacunados los alumnos no, y las cifras de muertes por COVID-19 en menores de edad es alarmante", dijo.

Asimismo, dijo que cifras de la Save the Children México han revelado que son más de 600 niños que han fallecido en nuestro país a causa del virus SARS CoV-2.

Por ello, lamentó que se quieran exponer a un contagio a los docentes, alumnos y padres de familia; "si los programas que ha implementado la SEV han sido exitosos como lo han mencionado las autoridades, por qué regresar a exponerse un mes, que es el tiempo que falta para que concluya el ciclo escolar 2020-2021".

Reiteró que si se regresa a las aulas se corre el riesgo de que suceda lo que acaba de ocurrir en Campeche, "que se sintieron seguros y retornaron a las aulas y hoy de nueva cuenta comienzan a cerrarlas por registrar casos positivos".