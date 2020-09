No habrá recursos de Fortaseg en 2021, revela Hipólito

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, dijo que para el 2021 dentro del presupuesto de la Federación desapareció el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), por lo que el municipio ya no dispondría de esos recursos.

Señaló que se desconoce si una vez que desapareció "habrá otro canal" para que haya más recursos, puesto que se trata de un problema nacional que los ayuntamientos tendrán que defender y busca que se asigne un presupuesto especial, considerando que la seguridad es un tema estratégico.

"Para nosotros es muy importante que se sigan dando recursos a las estrategias de seguridad municipal, vamos a solicitar de manera formal a nuestros congresistas, a los miembros de las cámaras tanto local como federal, que consideren que las estrategias de seguridad municipal son fundamentales y no van a poder quedar descobijadas", añadió.

Dijo que este es un momento difícil para todos los municipios del país y para el conjunto de la economía nacional "porque efectivamente la crisis que desató la pandemia ha implicado un ajuste de todos los presupuestos".

"En este momento no figura en el presupuesto federal, no aparece ese recurso que era un fondo destinado a apoyar los programas se seguridad municipal, pero no sabemos si va a haber alguna otra alternativa, no sabemos si se va a asignar algún otro recurso para darle apoyo económico a esta cuestión tan esencial e importante para todos los municipios del país", añadió.