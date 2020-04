´No es relajo´; llama alcalde de Tlacotalpan a quedarse en casa

El presidente municipal de Tlacotalpan, Christian Romero Pérez, llamó a su población a "tomar en serio" las indicaciones que emiten las autoridades sanitarias y se lleve a cabo el aislamiento voluntario, una vez que se ha entrado a la fase 3 de la pandemia por coronavirus.

Tras recordar que son tres los casos confirmados en su territorio consideró necesario que la ciudadanía atienda los llamados pues aún se observa la presencia de personas en la vía pública sin motivo.

El edil también refirió que es la Secretaría de Salud la responsable de atender a los pacientes positivos a COVID 19, así como establecer vigilancia a sus círculos cercanos.

"No hay otra forma de mitigarlo sino quedándonos en casa, yo comprendo lo que es vivir al día, tener pendientes y compromisos para llevar el sustento, pero no hablo de esas personas porque los entiendo, si no de las personas que no tienen el motivo de salir y que están en la calle, embriagándose o disfrutando de la vida en medio de una pandemia; cuando tenemos una emergencia, nos hemos relajado", dijo.

El edil remarcó que la única forma de mitigar es no saliendo de casa, aislándose y no exponiendo a sus familiares al salir por lo menos uno de los integrantes a la calle.

"Lo único que tenemos que hacer es aislarnos, lo único que tenemos que hacer es salir a lo verdaderamente importante, vamos a hacerlo con la sana distancia, con las precauciones debidas para tener un poco más de seguridad para no llevar el virus".

Ante las recomendaciones de las autoridades federal llamó a la población, sobre todo a los jóvenes a que hagan caso, pues se trata de un tema serio; "no es relajo, no es mentira", por lo que es necesario acatar las disposiciones del gobierno federal y el estatal.

"Ya cuando salen positivos empezamos a alarmarnos, quiénes son, dónde están, nosotros no tenemos acceso a la información de quiénes son, es la Secretaría de Salud los encargados, ellos checan la situación y aislar al primer círculo".

Lamentó que como autoridades tengan que entrar al juego del "gato y al ratón", pues saben que se van a realizar partidos de fútbol clandestino y otras actividades no indispensables que es necesario evitar en este momento de crisis sanitaria.