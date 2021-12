No busco reflectores; comentarios de Ramos Alor, a la vista de todos: Anilú Ingram

De esta manera contestó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que este viernes la acusó de "buscar reflectores" luego de que la priista presentó una denuncia en contra del funcionario ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por haber señalado que en el Congreso había "diputadas totalmente Palacio" y "antes muerta que sencilla".

"La violencia política de género y discriminación en que incurrió el secretario de Salud estuvo a la vista de todos; hay un video que lo comprueba", dijo la diputada ante las afirmaciones del mandatario.

Recordó que tiene 17 años como servidora pública, por lo que negó que busque reflectores y aseguró que coincide con el gobernador al señalar que deben ser las instancias de justicia las que deben pronunciarse en este caso.

"En mis más de 17 años de servidora pública he podido visitar y recorrer el estado en distintas ocasiones, en distintos momentos, y conozco la realidad de mi estado; muy por el contrario un doctor que tiene tres años de servidor público y aun así se le ha concedido el beneficio de la duda. Coincido con el gobernador, que las instancias pertinentes lo decidan".

Además, criticó que en lo que va de esta administración no se han logrado frenar los feminicidios y que pareciera que están acostumbrados a desestimar la violencia que se vive contra las mujeres.

"No culpo al gobernador por sus declaraciones, en este gobierno están muy acostumbrados a desestimar lo que tiene que ver con nosotras las mujeres, sobre todo cuando se trata de violencia en nuestra contra. Ahora bien, si no han hecho nada en tres años por frenar los feminicidios, pues mucho menos tienen la mínima voluntad de sancionar a sus funcionarios infractores. Lo que se ve no se juzga".

Dijo que prueba de ello es que hay servidores públicos en la Secretaría de Gobierno que tienen denuncias abiertas por acoso sexual y laboral y siguen trabajando "como si nada", mientras que —afirmó— las víctimas son movidas o "congeladas´".

"Por cierto, sigo esperando respuesta de la cifra de casos de acoso en la Secretaría de Gobierno. Escuché la declaración de la Contralora, una funcionaria pública que ocupa el término ´feminazi´ para referirse a una lucha que trata de defender los derechos humanos".