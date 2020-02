Niegan que UPAV expida títulos falsos a veracruzanos

Según el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Jorge Miguel Uscanga Villalba, es falso que actualmente la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) expida títulos falsos y aseveró que existe certeza para la comunidad estudiantil.



"Podemos asegurar que en esta administración no se han emitido títulos apócrifos, ¿por qué? Porque ya está en un proceso donde incluye diferentes instancias de manera electrónica. Entonces, los títulos electrónicos han permitido en parte eso, evitar cualquier falsificación", dijo.



Dijo que la información que se ha publicado al respecto es por títulos falsos con fotografías, los cuales advirtió que ya no son válidos, "sí se pueden imprimir pero hay unas cadenas electrónicas que son irrepetibles que permiten que ya no haya falsificación".



Asimismo, reiteró que ese problema que hubo en la UPAV ya no existe y debe de señalarse no se puede quedar en ello, ya que la universidad está atendiendo a jóvenes y adultos que requieren educación.



En ese tenor, recordó que la UPAV está en una regularización administrativa total desde la nueva rectoría para que tenga una organización de excelencia y sus alumnos tengan la oportunidad de estar al corriente y en la legalidad.



También dijo que siempre se hacen supervisiones pero "hay quienes aprovechan ese pasado para tratar de engañar a las personas en este presente y no lo vamos a permitir".



Afirmó que la denuncia en medios de comunicación sirve cuando es responsable y cuando está en el contexto sin embargo, hizo el llamado para que no se dejen llevar por comentarios o notas para evitar esta información falsa.