"Hago de su conocimiento que no hubo erogación alguna extraordinaria, derivado que dicho sistema fue desarrollado por personal que se encuentra adscrito a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)", refiere la contestación.

Al mismo tiempo, negó que alguna empresa privada hubiese participado en el diseño, construcción y operación del SICDM. Esta precisión fue ratificada por el titular de la UTSI, Junio Abraham Cruz Ancona, en el oficio que remitió a la Unidad de Transparencia un mes y medio después del requerimiento de información.

Este funcionario además detalló que el Sistema fue desarrollado por su Departamento de Sistemas, tomándole a su personal cinco meses para construirlo, de febrero a junio de 2021.

Cruz Ancona expuso que la falla que presentó, y por la cual los partidos de reciente creación presentaron diversos recursos de impugnación ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), fue que en el reporte denominado "Votos por Candidatura", el algoritmo utilizado por el sistema realizaba incorrectamente la distribución de votos de las coaliciones hacia los partidos que integraban dichas alianzas.

Según su respuesta, "una vez advertida la inconsistencia, se realizó la reprogramación de Votos por Candidatura para que la distribución de los mismos sea conforme a lo planeado en los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y Municipales".

Cabe recordar que el 11 de junio, tres días después de haber iniciado el proceso de cómputo de los votos de los comicios de Ayuntamientos y Diputados Locales, la plataforma sufrió varias "caídas", es decir, no se podía consultar el avance de los conteos de las actas y el recuento de paquetes electorales.

Ante las quejas de los representantes partidistas, el secretario Ejecutivo del OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabe, aseguró que el SICDM dejó de funcionar por "unos problemas de Internet en la zona"; y ese mismo día, unas horas más tarde, reconoció que presentaba fallas e inconsistencias en la información mostrada, por lo que los votos reflejados para cada instituto políticoera incorrecto.

Incluso el mismo consejero presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, una semana después, reconoció que el fallido sistema no estaba mostrando datos certeros; sin embargo, precisó que no se corregiría.

"En el sistema no se puede visualizar, porque al sistema no lo vamos a mover, como está, no se le va meter mano, por antecedentes o por cualquier cosa, se queda como está, entonces no lo pueden visualizar en el sistema, porque no lo vamos a corregir en el sistema", expresó el 18 de junio.

Pese a estos reconocimientos de fallas, el director Ejecutivo de Organización Electoral, Gerardo Báez Acosta, se abstuvo de dar a conocer la votación total emitida, el porcentaje final de participación ciudadana, y la votación total obtenida por cada partido y/o coaliciones que contendieron por las 212 Alcaldías y 50 escaños al Congreso del Estado.

Del mismo modo se pronunció al pedirle que revelara la cantidad total de votos nulos y votos a candidatos no registrados en los referidos comicios.

Báez Acosta sólo se limitó a sugerir que la información requerida se podía consultar en la liga http://sicdm.oplever.org.mx, la cual en palabras del propio secretario Ejecutivo y el titular del OPLE, presentaba fallas que no se corregirían, y por tanto no serían los datos ciertos.

Asimismo, el funcionario electoral enfatizó que conforme al artículo 352, fracción III, inciso a) del Código Electoral de Veracruz, a la fecha de la contestación, existían diversos medios de impugnación interpuestos y se encuentran pendientes de resolver por parte del órgano jurisdiccional (TEV).

"Por lo que, hasta en tanto no exista una sentencia definitiva de dichas impugnaciones, los resultados emitidos pueden variar", estableció en el oficio de contestación.