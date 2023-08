Niega Ahued influyentismo de ´sobrinos´ con negocios ilegales

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, destacó en conferencia de prensa que en su administración no hay influyentismo ni tolerancia a la corrupción, en cualquier área de la ciudad.

"Por ahí seudo parientes o seudo sobrinos, decirles que cero tolerancia a la corrupción de cualquier área municipal, y lo digo porque aquí tenemos que ser claros".

Refirió que hay un permiso de 2005 y que ha buscado el refrendo y de donde se ha dicho que hay influyentes y parientes del ayuntamiento, de un negocio con cédula para la venta de alitas y alimentos, "pero ahora me entero que hay venta de bebidas alcohólicas y que bailan también".

El local además se encuentra ubicado en las inmediaciones de una escuela, lo cual no está permitido por el reglamento, por lo que resaltó que ha dado instrucciones al personal de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa para que el tema se realice la verificación y clausura.

Niega Ahued influentismos en Xalapa

Ahued Bardahuil resaltó que no se presta a participar en actos de corrupción y que este tipo de comportamiento no será tolerado.

"Nunca he invitado a parientes a que realicen trámites, y si hay funcionarios con familiares que se dediquen a tramitar negocios, se van a tener que ir; se pide que se señale porque no somos tapadera, paleros o corruptos para tolerar este tipo de acciones, vengan de quien vengan.

"No soy tapadera, no soy palero, no soy corrupto", a lo que añadió que, si hay parientes, compadres, se van todos, pues eso no será tolerado.

"Que se vayan por donde llegaron", resaltó al referirse a lo que circula en redes de que "un sobrino de Ahued", con influyentismo, pues dijo que su familia no incurre en esas acciones, al menos no sus sobrinos cercanos.

Ahued Bardahuil indicó que apoya el comercio, pero no con venta de alcohol en inmediaciones de una escuela.