Ni cuotas ni cuates, dice Ahued y descarta traición en disputa por Xalapa

Consiente que la situación financiera de Xalapa no es sencilla, el candidato a la presidencia municipal, Ricardo Ahued Bardahuil no descartó la posibilidad de realizar una reestructuración de deuda pública, y garantizó que su gobierno no será de cuotas, ni de cuates, sino de gente comprometida a trabajar y servir.

A una semana de que concluya la campaña, dijo sentirse tranquilo y alegre del recibimiento que ha tenido por parte de los xalapeños, si bien, cada elección es distinta, y pudiera haber ciertos reclamos sociales, a él lo han recibido bien.