'Nada que celebrar hoy', lamenta maestro veracruzano y reanuda huelga

Juan Moctezuma López, docente de primaria pensionado por invalidez tras diecisiete años de servicio, regresó a la Plaza Lerdo de la capital veracruzana para realizar una tercera "y última" protesta para exigir el pago de su seguro institucional, el cual se le adeuda desde 2014.

Con motivo del Día del Maestro, el ex docente manifestó que "desde hace más de 10 años no tengo nada que celebrar", pues se siente gravemente afectado por su situación en la que no ha recibido respuesta por parte del gobierno sobre el pago que por ley le corresponde.

Anteriormente realizó una huelga de hambre durante tres días frente a Palacio de Gobierno, y afirmó que el día de hoy iniciará su huelga definitiva. "Hoy será de hambre, mañana de brazos caídos, mi familia me acompañará también, las autoridades siguen haciendo caso omiso, me dicen que me atenderán este mes de mayo, pero lo mismo me han dicho desde enero; sólo lo hacen para calmar las aguas, se acabó el diálogo".

Además de su protesta, el docente adelantó que realizará recorridos cerca de la Plaza Lerdo, así como en la calle sin intenciones de detener el tráfico, simplemente ejerciendo su derecho a manifestarse. "Responsabilizo al gobierno por el trato y lo que pase en mi persona y quienes de mí dependen", expresa en su pancarta.