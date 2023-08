Museo de Antropología de Xalapa, el segundo más importante del país, conócelo

¿Sabías que la capital de Veracruz cuenta con el segundo Museo más importante de México? Si no lo sabías, entonces es el mejor pretexto para conocer el Museo de Antropología de Xalapa.

Si no tienes dinero para pagar la entrada, no te preocupes, esto ya no es una excusa, ya que hace unos cuantos meses el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, anunció que el ingreso a dicho inmueble los domingos sería totalmente gratuito.

Así que, si eres veracruzano, vives en Xalapa o sus alrededores, no puedes ser parte de las cifras que no conocen el lugar o la importancia que tiene a nivel nacional e internacional, ya que se trata del segundo recinto museográfico más importante del país, tan sólo detrás del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.

Esto por la riqueza de su considerable acervo en el que se encuentran reunidas piezas y objetos procedentes de algunas regiones del estado de Veracruz, en una visión basta del pasado prehispánico de las culturas que poblaron la entidad.

SU ARQUITECTURA

Es primordial que sepas, que tu visita no sólo se enfocará a visualizar piezas y objetos prehispánicos, también podrás apreciar una obra arquitectónica de excelencia. El actual edificio, fue proyectado por arquitectos norteamericanos y su edificación comenzó en 1985 y duró tan sólo poco más de un año. El lugar ocupa un área de aproximadamente 60,000 metros cuadrados, pero el edificio sólo ocupa cerca de 12,000 metros cuadrados. El edificio es de estilo moderno y en él se combina materiales de calidad como el mármol y la cantera.

GRAN CANTIDAD DE TESOROS

El museo llegó a reunir casi 25,000 piezas, gran parte de ellas rescatadas de colecciones privadas y algunas más de manos de particulares aficionados. Es importante que sepas, que, si ya conoces el museo, en la actualidad también existe un nuevo atractivo para que lo visites nuevamente. Se trata de la exposición Raíces veracruzanas, son 23 piezas, procedentes de seis sitios arqueológicos y dos sin procedencia precisa, las cuales se exhiben en público por primera vez.

Y POR SI FUERA POCO...

También existe una Sala de Códices, es decir de los "libros sagrados" mesoamericanos, una Sala de Antropología Física, donde se muestran los elementos más importantes de las costumbres funerarias y por último, una Sala Etnográfica que recopila una muestra que ilustra los aspectos más relevantes de los descubrimientos, creaciones e invenciones de nuestros antepasados.

Así que ya lo sabes, si quieres viajar al pasado, no necesitas una "máquina del tiempo", sólo las ganas de conocer más de estas importantes culturas.

Para saber más

*Horario de visitas: Lunes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.

*Puedes obtener más informes en la página oficial del museo.