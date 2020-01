Municipios no deberían reintegrar recursos a la Federación: IP de Xalapa

El presidente de Coparmex Xalapa, Luis Sánchez Ávila, consideró que no hay excusa para que los gobiernos municipales regresen recursos a la Federación, por lo que pidió analizar la razón y evitar que vuelva a ocurrir en el caso de la capital del estado.

"No tengo la certeza de cuánto fue y yo creo que hay que ponerlo en su justa dimensión, de cuánto es el presupuesto completo y cuánto regresaron. Definitivamente no hay excusa para regresarlo porque hay carencias en todos los sentidos y el dinero nunca sobra", dijo respecto a los más de 4 millones de pesos que Xalapa tendrá que devolver y que negaron se trate de un subejercicio.

Refirió que con tanta necesidad de obras, servicios y mejoras es "ilógico" que se tenga que regresar dinero, por lo que pidió analizar la razón de esa devolución y evitarlo.

"Hay que buscar el por qué se regresó, si se regresó un dinero, para buscar que se corrija y no vuelva a pasar, además lleva cierta responsabilidad", agregó.

Refirió que el funcionario que no realice su trabajo a cabalidad como la aplicación de recursos también tiene parte de responsabilidad, lo que debería ser analizado por la Contraloría.

"Pero definitivamente no hay excusa y esperamos que no sea tanto y el daño patrimonial a los xalapeños no sea mucho", abundó.