Xalapeña sufre en Tijuana abuso sexual y trata; autoridades solapan a agresor

La xalapeña Edith Morales Guevara realizó una denuncia pública en contra de Héctor Alonso Guerrero López, de Tijuana, por abuso sexual, intento de feminicidio y "trata de personas".

La víctima compartió que realizó una estancia en Tijuana, Baja California, en un intento de tramitar su documentación para cruzar a los Estados Unidos, y se alojó en unos departamentos donde conoció a su agresor. "Yo sabía que era un mujeriego y acosador, pero como nunca me acosaba no le tomé importancia. Se hace pasar por dentista, pero sólo es para cubrir sus delitos; atrapa a las mujeres en los departamentos, manda un grupo de personas a agredirlas".

Comparte que hubo momentos en que el agresor se le insinuó para tener relaciones sexuales, lo cual ella rechazó sabiendo que tenía esposa. Posterior a eso, comenzó a sufrir robos en su departamento, y visitas que acudían para agredirla físicamente.

También las autoridades de Tijuana se negaron a apoyarla, y tuvo que regresar a Xalapa.

Dijo, además, que recientemente supo el caso de otra chica que fue abusada y asesinada en la misma ubicación. "Hago un llamado a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de feminicidio en Baja California. Es mentira lo que dicen que yo andaba metida en delincuencia, lo inventaron para que no me recibieran en Estados Unidos".

Continuó: "Soy una sobreviviente, fui violada, estafada y golpeada. Con esto estoy arriesgando mi vida, pido que me den apoyo porque me han negado trabajo. Estos hechos ocurrieron en septiembre de 2022, estuve en un año de tratamiento, personas de Xalapa me escondieron para recuperarme".