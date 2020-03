Muestran Esteban Ramírez y Gómez Cazarín unidad y fortaleza interna en Morena

En la Asamblea de la Directiva Estatal realizada por el partido MORENA en esta ciudad, la dupla conformada por Esteban Ramírez Zepeta y Juan Javier Gómez Cazarín, dio muestra de unidad y fortaleza pero sobre todo, del respaldo que han logrado entre consejeros, alcaldes, legisladores y la propia militancia por su limpia trayectoria.

La asamblea de este sábado fue encabezada por Alfonso Ramírez Cuellar, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, quien estableció los retos que el partido tiene para concretar el gran proyecto transformador encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De igual forma, se trataron asuntos relevantes del partido de cara a la renovación de la dirigencia nacional y estatal así como sobre la necesidad de lograr liderazgos que impulsen la unidad interna y el respaldo incondicional de la militancia, en todos los rincones del estado.

No pudo escapar el tema de la emergencia sanitaria del país, las acciones y consecuencias que esta pandemia conlleva para el desarrollo de la nación y del estado de Veracruz.

Sin duda alguna, entre la militancia y liderazgos de MORENA, la persona y la trayectoria del diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, actual coordinador de la Bancada de Morena en la Legislatura local, lo tiene muy presente la militancia veracruzana así como los diferentes actores políticos del Comité Ejecutivo Nacional, por lo que no descartaron que junto con Esteban Ramírez Zepeta, se logrará una gran unidad y fortaleza partidista, de cara a los compromisos electorales del año venidero.

Hoy, la dupla Cazarín-Zepeta se constituye como el brazo fuerte para el relanzamiento de MORENA, para restablecer los valores y principios rectores de este partido político y sobre todo, los lineamientos establecidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de no robar, no mentir y no traicionar a la militancia morenista.

La planilla designada por Rami´rez Cuéllar quedó de la siguiente manera: Esteban Ramírez Zepeta, Enrique Villegas, Marco Antonio Medina Pérez, Juan Javier Gómez Cazarín y José Magdaleno Rosales.