Movimiento "Chucho el roto" firme en reclasificar tarifas eléctricas: "Es una lucha social de diecisiete años"

Jorge Morales Barradas, secretario general y vocero del Movimiento de Resistencia Civil de Veracruz "La Leyenda de Chucho el Roto", acudió esta mañana a rueda de prensa para retomar el tema de la reclasificación de tarifas eléctricas en el estado, que su organización exige.

Afirma que se trata de una lucha social que han tenido por diecisiete años, y ahora manifiestan que el cambio climático y los incrementos de temperatura hacen aún más necesaria la reclasificación de tarifas eléctricas, además de comparar unos recibos que evidencian el beneficio que obtienen algunas zonas y comunidades donde se han aplicado reclasificaciones, y esperan que beneficien a muchas más familias de la entidad.

"Nosotros vamos a seguir solicitando la tarifa 1D para la zona litoral del golfo, tenemos todo el soporte para decir a las autoridades competentes que la tarifa que hoy aplican corresponde a (zonas con) 28 °C cuando en la zona tenemos 37 °C", argumentó el vocero, reconociendo que algunos municipios con temperaturas aún mayores requerirán una reclasificación distinta, pero afirman tener los argumentos para lograrlo y seguirán insistiendo.

"Llevamos diecisiete años en este viacrucis, al fin vemos un pequeño paso en avance hacia beneficiar a la familias y no vamos a quitar el dedo del renglón. No va a faltar quien se quiera adjudicar los logros de esta lucha social. Miles de familias hemos clamado esta justicia, manifestándonos y entregado documentos desde hace tres administraciones federales; nosotros no tenemos cargos públicos, habrá políticos advenedizos que se quieran montar de estos logros, pero nosotros seguimos en pie y vamos a seguir manifestando que Veracruz necesita ser reclasificado", cerró el vocero.