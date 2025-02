Morena no debe abrir puertas al 'dedazo' o padrinazgo: Iván Martínez Olvera (+VIDEO)

El aspirante a la alcaldía de Xalapa por Morena, Iván Martínez Olvera pidió que dentro de su partido no se pongan en prácticas como el dedazo o padrinazgo, para la designación de candidatos, pues sería un retroceso contra todo lo que ha luchado la izquierda mexicana.

Aseguró que tiene toda su confianza en las dirigencias nacional y estatal de Morena, así como en el proceso interno para seleccionar a los candidatos, y dejó en claro, que mientras haya transparencia, diálogo, apertura y legalidad, está a favor de que salga por consenso o por encuesta el candidato en Xalapa.

Sin embargo, calificó como irresponsables a aquellos postulantes registrados en el proceso interno morenista que estén esperando un padrino, ya que "el dedazo" se ha tratado de erradicar en México desde hace muchos años.

En entrevista para Imagen del Golfo, advirtió que si una persona es designada por dicha práctica, posteriormente contará con el repudio de ciudadanía.

"Todos los aspirantes y participantes en esta encuesta tenemos mucha valía y debemos ser muy responsables con lo que hacemos y cómo participamos. Creo que inscribirse para esperar que alguien te apadrine pues sería muy irresponsable, hablaría de tu falta de capacidad para trabajar", agregó.

Asimismo, refirió que lo más sano es transparentar el proceso interno por medio del método de la encuesta ya que de lo contrario, al imponer a alguien, se perdería credibilidad.

"Evitemos las suspicacias de las designaciones y de las imposiciones. Tenemos muchísimos años luchando contra eso", refirió.

Calificó como una farsa a quienes se registraron para declinar días después, así como de irresponsables a quienes le dedican solo un día a trabajar por Xalapa, ya que la capital del estado presenta muchos retos, trabajo y compromiso.

"Xalapa es un tema muy importante y muy delicado como para solamente dedicarle mi tiempo libre. A Xalapa hay que dedicarle 24/7, a Xalapa hay que dedicarle un compromiso. Las personas que se inscriban que trabajen a favor de la ciudadanía", añadió.

Iván Martínez Olvera subrayó que las reglas morales del partido son el límite, por lo que hace un llamado a la congruencia política de todos los aspirantes a competir por un cargo de elección popular.

"La alcaldía de Xalapa es de compromisos, no de ratitos, no de caprichos. Si tú tienes un encargo público pues sé responsable, termínalo, haz bien tu trabajo y no lo dejes botado porque puedo pensar que si vas para otro cargo público también me lo vas a dejar botado", finalizó.