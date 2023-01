Minimiza gobernador robos a transportistas; sí hay propuesta para 'revivir' al Veracruz

Aunque desde diciembre pasado se han registrado al menos tres casos de robo a transporte de carga en carreteras federales del estado de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez descartó que la entidad sea de las más afectadas por este delito

El Ejecutivo reconoció que este delito se ha incrementado en un tres por ciento durante el último año, y que de enero a diciembre de 2022 hubo 111 robos a transportistas en la entidad.

"De diciembre a enero han tenido tres asaltos a transporte pública en carretera federal. Desde el primer hecho iniciamos investigaciones y solicitamos a la FGR que deslinde de sus investigaciones lo competente al fuero común", dijo.

En su opinión, las 111 denuncias de robos en el año no sitúan a Veracruz entre las entidades más afectadas: "No es ni siquiera uno al día, tenemos periodos completos en que no se da nada".

HAY OPERATIVOS

El mandatario explicó que la forma de operar es que sacan los vehículos y sus conductores de la vía federal y los meten a las cunetas para poder llevar a cabo el robo.

Dijo que realizan operativos para reforzar la seguridad en los tramos carreteros con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN).

"Eso logró contener los hechos durante diciembre y ocurrió ahorita uno en enero. Tenemos más claro cómo es que sucede y tenemos información, pero no la vamos a dilucidar públicamente porque queremos ser eficaces".

Además, dijo que en los tres casos registrados durante diciembre y enero se logró la detención de los presuntos responsables, además de recuperar las unidades y la mercancía.

FUTBOL EN VERACRUZ

En otro tema, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que existe únicamente una propuesta "seria" para devolver el futbol profesional al estadio Luis "Pirata" Fuente en el puerto de Veracruz.

"Me he reunido con un empresario que tiene muy avanzados los trámites con la FMF e hicimos el compromiso de que, si lo logran, nos vamos con ellos. Hay otras propuestas, pero mediáticas, solo hay una sola seria".

Indicó que su administración cumplirá con dejar listo en materia de infraestructura estas instalaciones para el empresario que decida invertir en tener un equipo competitivo teniendo como sede "El Pirata".

"Vamos a cumplir con dejar el estado listo para cualquier inversión que promueva el fútbol en las divisiones más grandes y profesionales que tiene el país. Queremos que haya derrama económica en el estado del Pirata y por eso vamos a hacer que esté en excelentes condiciones".