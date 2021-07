Millonario complejo inmobiliario amenaza corazón de Xalapa; agua y árboles peligran

EXCLUSIVA |Un proyecto de aproximadamente 32 viviendas en una zona arbolada en el corazón de Xalapa amenaza no sólo a los vecinos del parque de Los Berros , sino a todos los habitantes de la capital veracruzana. El proyecto, de costosos condominios de más de un millón y medio de pesos, busca avanzar con autorización de cambio de uso de suelo, en medio de una ciudad que padece tandeos por escasez de agua ; y en medio de la lucha de la sociedad civil organizada, encabezada por los vecinos del parque Los Berros, para preservar pulmones verdes en la ciudad.

Se trata del predio conocido como La Playa, una propiedad privada, eso nadie lo niega, refieren los vecinos del parque Miguel Hidalgo, popularmente conocido como "Los Berros", ubicado a unos pasos del terreno en cuestión.

A lo que se oponen los habitantes de la zona es a que el ayuntamiento xalapeño autorice el cambio de uso de suelo para construir condominios, expandiendo, aún más y desmedidamente, la mancha urbana, ya que ello tendría diversas afectaciones, expusieron en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO.

Originalmente, el predio La Playa fungió como un balneario, el cual quedó en desuso. Ahora la propietaria busca la autorización del cabildo xalapeño para lograr el cambio de uso de suelo y convertir el lugar en un fraccionamiento residencial que albergaría a treinta y dos familias.

La petición de los vecinos es concreta: "Sabemos y respetamos que la propiedad es privada. La señora está en su derecho de vender el terreno o hacer con él cuatro casas, por ejemplo; pero lo que pretenden construir, es decir, condominios en una zona arbolada del corazón de la ciudad, es muy grave (...) La petición, en concreto, es que el ayuntamiento no autorice el cambio de uso de suelo, que no ponga el negocio millonario por encima ni del medio ambiente ni de los habitantes de Xalapa".

Y es que el proyecto tiene irregularidades, señalaron, empezando por el terreno que es así, irregular en su topografía, aunque los planos del proyecto de fraccionamiento lo hacen parecer plano. Además, el único acceso para personas y vehículos es un "paso de servidumbre"; por si fuera poco, pese a la pendiente por lo irregular del terreno, el proyecto no contempla muros de contención, refirieron al mostrar lo publicado por la empresa "Código Construcciones" a cargo del proyecto, "Berros Eco Residencial", precisaron vecinos del parque de Los Berros.

El asunto no acaba ahí. El predio La Playa alberga en su seno árboles, flora y fauna, que serían devastados si el proyecto inmobiliario se lleva a cabo.

"Dicen que van a trasplantar los árboles, pero si las raíces tienen de profundidad lo que de altura el árbol, sabemos que es imposible extraer toda la raíz, así que eso no sería posible: los árboles morirían".

EL PREDIO LA PLAYA, LO QUE ES Y LO QUE PODRÍA SER

Se trata de un predio de aproximadamente 4 mil 225 metros cuadrados, es decir, menos de media hectárea. Se encuentra localizado en la calle Juventino Rosas, a escasos metros del parque Los Berros.

"En este predio, la dueña, asociada con una empresa quieren edificar cerca de cuarenta viviendas, pero hay un par de situaciones por lo cual no es factible: la primera es que se tendría que promover un cambio de uso de suelo. En el programa de ordenamiento urbano vigente, que data del 2004, este predio se encuentra destinado para equipamiento existente (...) el espacio fue un balneario en los años 50s. Además, el barrio en el que se encuentra, catalogado como el barrio 21 en el mismo ordenamiento urbano, tiene un uso habitacional de densidad media, esto es que lo que predomina o lo que debe haber ahí son edificaciones unifamiliares y que no excedan de los tres niveles de construcción", explicó Ameyalli González García.

El detalle es que para meter 32 viviendas en un espacio de menos de media hectárea, habría que construir edificios altos de diversos niveles.

"No se ha justificado plenamente el cambio de uso de suelo de un espacio de aprovechamiento público a uno de aprovechamiento privado y adicionalmente el proyecto con el cual están intentando hacer este cambio de uso de suelo es inviable porque transgrede además la densidad habitacional, puesto que están pensando en hacer edificios de 5 niveles, que exceden en altura y en número de viviendas por hectárea".

PROYECTO AFECTARÍA ABASTO DE AGUA

-¿Qué tan grave resultaría un proyecto así en una ciudad en la que ya padecemos severos problemas de agua, por lo cual hay tandeos?

-"Sí causaría bastantes impactos. Es una propiedad privada en la que podría hacerse una lotificación, efectivamente cualquier modificación que se haga va a causar un impacto, también efectivamente es una propiedad privada y eso sí queremos resaltarlo, porque se ha dicho que los vecinos estamos en contra del uso de una propiedad privada, lo cual es absolutamente falso; lo que estamos en contra es como lo quieren hacer, es decir, con esta densidad", puntualizó Carlos Cerdán Cabrera.

Gran parte de los 4 mil 225 metros del predio La Playa está cubierta de vegetación. El predio tiene cierta pendiente de doce metros, y está aledaño a otro predio que también tiene mucha cobertura forestal, es decir, muchos árboles; y está limitando con un río que viene de un nacimiento que se encuentra unos metros más adelante.

"Gran parte del agua que en este momento se está infiltrando y quedando en el predio, al cambiar, al ser una superficie con calles, con casas, con edificios, esa agua ya no va a infiltrarse, en este momento esa agua está cumpliendo dos funciones: se infiltra y sirve para que no haya inundaciones (...) , y también el agua que ahí se queda por la vegetación, se evapora, y eso hace que la zona se sienta más fresca; pero al convertir esta superficie en algo construido, también van a aumentar las temperaturas en la zona, eso es algo común en cualquier lugar del mundo. Se sabe que convirtiendo lo verde en gris, la vegetación por el concreto, va a haber menos agua y va a aumentar las temperaturas".

Además, no puede dejarse de lado que la gente que habitaría las viviendas que pretenden construirse, necesitarán agua para su uso personal, es decir, habrá más demanda de agua en pleno centro de la capital del estado, misma que ya tiene tandeos, de dos días con servicio por dos sin él, por la falta de líquido vital.

El predio, "pequeño detalle", no da hacia una calle, "sino que tiene acceso por un paso de servidumbre, del cual son copropietarias otras catorce personas que habitan en torno al predio que ahora pretenden convertir en un fraccionamiento, acentuaron los vecinos.

Otra cosa es que tiene una pendiente donde se podría acceder y es más alta que el paso de servidumbre, esto quiere decir que, por gravedad, habría problema con el drenaje, además del problema del acceso; lo ideal sería una planta de tratamiento, pero por la densidad que pretenden, es probable y tememos que vaya hacia el río; otro asunto es que si bien el terreno es de ellos, por norma federal tienen que dejar varios metros de espacio con el margen del río, entonces para construir todas estas casas podrían irse hasta el margen del río".

NO FALTAN VIVIENDAS EN XALAPA

Aunque el proyecto de edificación inmobiliario "Los Berros" o "Berros Eco Residencial" ha buscado justificarse argumentando que en Xalapa es necesario construir más viviendas, debido a la gran cantidad de población, eso no es así, refirieron. Está demostrado que ha habido una gran expansión de la mancha urbana, desordenada, y que hay más viviendas que habitantes en la ciudad.

De tal modo, los vecinos de la zona afectada hicieron hincapié en entrevista en IMAGEN DEL GOLFO, el proyecto se trata de un negocio que busca vender, de acuerdo con la empresa "Código Construcciones", departamentos en un costo aproximado de un millón y medio de pesos, en el corazón de la ciudad. No se trata de un tema de que se necesiten más viviendas en Xalapa, ni se trata de que los vecinos de Los Berros estén en contra del uso de la propiedad privada; se trata de que la propiedad privada de utilice de acuerdo a la densidad permitida.

"La propietaria está en su derecho de hacer cuatro casas si desea y venderlas, pero no pretender el cambio de uso de suelo del lugar para edificar construcciones de 5 pisos para más de 30 viviendas", insistieron.

"No se trata de estar en contra de este tipo de edificación en este predio, por un placer hedonista, como se ha dicho por parte de algunos interesados en que se construya; no se trata solamente de ver lo verde y bonito, sino por todas las afectaciones que implicaría".

El impacto no sería solamente para la zona centro de Xalapa, sino para toda la ciudad, se trata, reiteraron, de un tema de agua, de temperatura, de afectación a una zona arbolada cercana a un río, de "cambiar vegetación por concreto" en un área no contemplada para ello, por eso la propietaria ahora busca el cambio de uso de suelo.

ÁREA VERDE: ENCINOS QUERCUS XALAPENSIS

El predio en cuestión está inmerso en un conjunto de áreas verdes, es decir, uno de los pulmones de la ciudad, ya que "por un lado se encuentra la zona de Los Lagos, el predio Barragán, el Estadio Xalapeño, el parque de Los Berros, y La Playa junto a la propiedad de un vecino, que es un bosque, son 6 mil metros cuadrados aproximadamente, lleno de árboles centenarios, y de ahí hay otro parque que es el Ensueño, entonces todo eso es una cadenita en la cual, justo en medio se encuentra este predio –La Playa-, por lo cual la intención sería tratar de preservarlo lo más posible, por todas las cuestiones expuestas", comentó Rafael Brito Ramírez.

Para construir los edificios que de acuerdo con el proyecto se nombrarían como árboles, "Ciprés" por ejemplo, tendrían que derribarse árboles y, con ello, afectar no sólo la vegetación, sino la fauna del lugar, lamentaron los vecinos.

Al tratarse de una propiedad privada, los vecinos no han podido ingresar para tener un censo certero de cuántos árboles centenarios resultarían dañados con las edificaciones. Sin embargo, la empresa que pretende concretar el proyecto presentó una manifestación de impacto ambiental.

El complejo habitacional se está presentando como un proyecto entre la naturaleza, "pero es muy bonito decir vamos a vivir entre el bosque cuando se quita el bosque del terreno para construir edificios (...) hablan de áreas verdes, pero por el número de viviendas en ese espacio, tendrían que quitar gran parte de la flora que hay en el lugar (...) Lo verde que quedará es el terreno del vecino, Los Berros y la cercanía al parquecito de la avenida Murillo Vidal", expresaron.

Principalmente hay encinos, principalmente el "quercus xalapensis" que una especie de la zona de Xalapa, que si bien no está en la Norma Oficial de Protección 059, "sí se encuentra como una especie vulnerable a extinción en un listado de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN); esta especie quercus xalapensis son árboles bastante grandes".

El problema es que la empresa ya anuncia en su página web, en preventa las viviendas de "Fraccionamiento Los Berros" o "Berros Eco Residencial", "aunque no hay autorizaciones ni de cambio de uso de suelo, entonces hay que tener cuidado con una preventa sin autorizaciones, entonces es una cuestión de mucho cuidado".

CONSULTA PÚBLICA

Por ahora, permanece vigente la consulta pública de la manifestación de Impacto Ambiental del proyecto "Los Berros", por lo que cualquier persona interesada puede acudir a consultar a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente ubicada en la calle Madero esquina Juárez, en el centro de Xalapa; y presentar por escrito sus observaciones en la misma dependencia.

LA EMPRESA

"La empresa Código Construcciones se ostenta como xalapeña, nosotros no conocemos su trabajo salvo por su publicidad comercial que refiere otro proyecto de dos torres de diez niveles, muy cerca del parque La Loma, que no se ha edificado y que desconocemos los mecanismos para que el Cabildo les otorgara ya el cambio de densidad del uso de suelo en el 2019, ahora lo que sabemos es que el proyecto pretende ser cambiado, pero manteniendo su permiso ese cambio de uso de suelo, eso nos hace ponernos muy alertas, por eso es necesario desvincular el tema de la densidad del uso de suelo y del uso de suelo, porque si no al rato tampoco tenemos certeza de que conllevaría el primer trámite de cambio de uso de suelo con el tipo de proyecto que finalmente se pretendiera", refirieron los vecinos de Los Berros.

No se sabe quién o quiénes son los dueños de la empresa que pretende construir el residencian en el predio La Playa; sin embargo, más allá de nombres y apellidos, la petición de los vecinos del lugar es para las autoridades municipales: "que no se autorice el cambio de uso de suelo para la construcción de ese número de viviendas en menos de media hectárea, en pleno corazón de Xalapa, a escasos metros del Centro Histórico".