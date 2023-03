Invirtió Sesver millones en oficinas en Xalapa; no hay agua en los baños

Decenas de trabajadores manifiestan su inconformidad con las nuevas oficinas administrativas de los Servicios de Salud en Xalapa, inmueble que supuestamente fue rehabilitado con 4.5 millones de pesos y actualmente ni siquiera tiene agua en los baños .

Antes de darle mantenimiento, el edificio ubicado en el centro de capital había sido declarado habitable por la Secretaría de Protección Civil; sin embargo, el actual gobierno estatal invirtió millones de pesos para mudar a 400 trabajadores a dicho espacio.

No obstante, decenas de trabajadores están inconformes por el trato que están recibiendo, alertando que Sesver violenta la ley al incumplir con los servicios de higiene al que están obligados, y señalando que al edificio no se le nota la inversión puesto que carece de servicios basicos, aparte no tener espacios adecuados para el personal.

"Lo rehabilitaron, pero dejaron un gran espacio con divisiones de tablaroca a media altura y pésima ventilación; estamos amontonados a lo mínimo de espacio y sobrecarga de luz.

Tuvo "muchas fallas la semana pasada y esta semana no hay agua potable", alertaron los empleados, quienes solicitaron anonimato para evitar represalias.

TIENEN QUE IR AL BAÑO AL PARQUE

Los afectados expusieron que después de que se realizó la mudanza de algunas oficinas en Xalapa y de unos 400 empleados, en los últimos dos días los dejaron sin baños por falta de agua.

Cabe destacar que Sesver cambió diversas oficinas a la calle Xalapeños Ilustres, frente a Banamex, en donde ya están trabajando unas 400 personas y la Coordinación Estatal de Calidad en Salud incluso realiza la revisión del edificio.

Los empleados del Organismo Público Descentralizado advirtieron que laboran sin el servicio de los sanitarios, pues se organizaron un cambio de oficinas "con pésima planeación" por parte de los directivos en el edificio.

Este concentra ahora las oficinas de la Contraloría, así como la Subdirección de Enseñanza; Selección de Personal; Patrimonio de la Beneficencia Pública; Archivo Documental, entre otras.

"Se cancelaron rentas de al menos 3 inmuebles, pero nos amontonaron aquí con mala planeación . El edificio carece de ventilación y hay fallas eléctricas, así como de higiene con los baños. Son decenas de trabajadores molestos ".

Ante esta situación, en los últimos días los empleados tienen que acudir a hacer sus necesidades en locales comerciales e incluso van a espacios públicos como el parque Juárez, lo que transgrede sus derechos laborales.

MILLONIZA INVERTIDA

En 2020 la Secretaría de Salud del Estado comenzó con la rehabilitación del edificio Plaza Galerías, ubicado en la calle Xalapeños Ilustres para las Oficinas Administrativas de los Servicios de Salud de Veracruz en Xalapa. Este mismo inmueble fue declarado como no apto para ser habitado en 2018.

Incluso se emitió un dictamen técnico a dicho inmueble de 80 años de antigüedad elaborado por la Secretaría de Protección Civil y otro de carácter estructural, implementado por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

No obstante, para la obra actual se destinó un presupuesto de 4 millones 500 mil pesos, IVA incluido, asignando el proyecto a la inmobiliaria de Rafael Orozco Romo. La licitación se realizó por invitación a cuando menos tres personas bajo el número ICTP-SESVER-DIS-2020-005-SE,

Dicho inmueble fue sometido a estudios en materia de protección civil y se requirió un dictamen estructural realizado por un perito especialista en la materia; por los resultados, Sesver descartó el desalojo de la organización Redes AC, la cual estaba instalada en uno de los locales.

De acuerdo con la Gaceta Oficial del Estado del miércoles 21 de febrero, en su número extraordinario 076, dicha determinación se tomó con base al dictamen técnico de riesgo en materia de protección civil de fecha 9 de noviembre de 2017, publicado por la Dirección General de Planeación y Regulación de la Secretaría de Protección Civil .

"Por lo que toda edificación que implique su construcción, remodelación, ampliación y/o reparación deberá apegarse a lo que dicta la Ley que regula las Construcciones Públicas y Privadas del Estado de Veracruz , apegándose a lo establecido en el título sexto de la Seguridad Estructural de las Construcciones", exigía el dictamen que prolongaría la desocupación del inmueble conocido como "Plaza Galerías".