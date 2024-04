Mi patrimonio es público, con guerra sucia lo han tergiversado; Morena ganará Veracruz: Nahle

La candidata a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz, Rocío Nahle García, expresó que pese a que ha sido brutal la guerra sucia en su contra, será la próxima gobernadora.

Rocío Nahle refirió a lo que considera ataques perpetrados por la oposición que representa el prianista José Yunes Z.

"Ha sido brutal la guerra sucia, pero yo no voy a caer en provocaciones de nadie, ni de terceros ni de patiños ni de nadie pero la semana pasada se suscitó un nado sincronizado burdo, en medios nacionales, nacionales, la misma columna que salía en El Excélsior se replicaba en otro medio, era la misma columna, el nado sincronizado",

Sin embargo , indicó que las encuestas le dan una amplísima ventaja como virtual ganadora de la gubernatura.

Ese "nado sincronizado" (del PRIAN) esa estrategia de publicar lo mismo y en un solo sentido en medios nacionales y locales, es burda y muy evidente, puntualizó.

Manifestó que mientras su proyecto de estado está basado en propuestas y en un intenso recorrido por los 212 municipios de la entidad, la oposición ha desfogado su enojo y su desesperación en una estrategia mediática basada en la desinformación.

Por tal motivo, determinó publicar un comunicado dirigido a la opinión pública, al pueblo, quienes son los que deben recibir la información de viva voz "y dije ´a ver, voy a hacer un comunicado sobre todo a la opinión pública, los funcionarios públicos tenemos la obligación de hacer nuestra declaración patrimonial", señaló.

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Recordó que hoy por hoy no es funcionaria pública pues su última declaración patrimonial la hizo al concluir su ejercicio como Secretaria de Energía.

Anteriormente, por ley, rindió cuentas porque de

2015 al 2018 fue diputada federal, después senadora de la República y recientemente titular de SENER.

"Por ley tengo que presentar mi declaración patrimonial año con año, hasta enero de este año yo había mi declaración patrimonial año con año como Secretaria de Energía, ahora hice la última que se llama conclusión del encargo yo la presenté y es pública, ahí está", destacó.

Sin embargo, hasta información pública y apegada a la ley han manipulado al grado de mandar a publicar notas completamente alejadas de la verdad.

"De ahí han sacado información para mal informar para manipular y dije esto es lo que yo soy esto es lo que yo tengo, tengo 40 años de ser ingeniera, mi esposo también entonces ahí está lo que soy, lo que tengo y lo que debo porque también uno tiene que poner si ha sacado un crédito, si debe", indicó.

Consideró que el origen de su enojo no solo es que es la puntera en las preferencias electorales de cara a la elección del próximo 2 de junio, sino que los panistas de esta zona, la familia que pretende convertir a esta conurbación Veracruz- Boca del Río en una región monárquica, está demasiado enojada porque ella se fue a vivir al municipio boqueño considerado su bastión -del PAN -.

"Les molestó mucho, mucho, mucho que yo viniera a vivir a Boca del Río, porque la casa, la casa de todos ustedes está en Coatzacoalcos, entonces yo me tenía que mover un poco al centro para poder movilizarme en campaña y bueno, enloquecieron pero bueno, eso a mí no me interesa y yo voy a seguir trabajando, fue un comunicado para la gente y la gente a lo largo se da cuenta porque a pesar de todas las difamaciones, los insultos y demás pero nosotros vamos muy bien, tan bien que ya están con provocaciones y muy desesperados", reiteró.