"Mezquino y ruin de Américo Zúñiga, no reconoce su derrota": Morena

El representante de Morena ante el Organismo Público Local Electoral, Gabriel Zúñiga, señaló de mezquino y ruin al candidato Américo Zuñiga Martínez, al no aceptar la decisión de los ciudadanos en el pasado proceso electoral y acusar al INE, cuando una de las banderas políticas de la oposición era "el INE no se toca".

En entrevista, puntualizó que, luego de que los resultados del conteo no le favorecieron, buscan desprestigiar y descalificar a la autoridad electoral, cuando fueron los ciudadanos quienes realizaron las elecciones de manera democrática.

"El INE que hoy acusa, es el INE que defendió con su marca el INE no se toca. Cómo hoy los resultados no le favorecen, lo que le queda es desprestigiar, descalificar a la autoridad electoral.... Que no se le olvide que quien realiza las elecciones son los ciudadanos."

En ese sentido, Gabriel Zúñiga, mencionó que con este tipo de acciones por aparte de la oposición, lo único que hacen es desacreditar a los ciudadanos que estuvieron ante las mesas directivas, lo cual es una acción ruin y mezquina, que usan solo quienes pierden y no quieren reconocer los resultados.

"El desacreditar a los ciudadanos que subieron ante las mesas directivas es una acción ruin y mezquina.... Es una acción que solamente los perdedores, que no reconocen los resultados, los traidores que no reconocen que la voluntad del pueblo no les favorece podrían hacer... Es un acto mezquinal, ruin ante la desesperación."

Finalmente, el representante de Morena ante órganos electorales, puntualizó que solamente faltará que el candidato de la oposición, Américo Zuñiga, junto con los partidos que lo postularon y que uno de ellos incluso ya perdió el registro, pidan que desaparezca el INE, al no verse favorecidos en el proceso electoral.