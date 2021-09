Mes con mes, solicitudes para acceder a préstamos por defunciones de maestros

El número de solicitudes recibidas por SSTEEV en el estado de Veracruz ha variado, habiendo ocasiones en que han sido entre 16 y 42.

"El SSTEEV durante pandemia supo adaptarse a los tiempos, podemos hacer digital la mayoría de nuestros procesos para que las y los maestros no tuvieran que trasladarse (...) Estamos recibiendo solicitudes vía digital y estamos pagando vía transferencia electrónica".

El director gerente del SSTEEV resaltó que la institución ha logrado adaptarse a la situación de la pandemia para poder atender al sector educativo.

"Es difícil precisar una cifra exacta de solicitudes por defunción por COVID-19, pero ha habido meses pico con hasta 65 solicitudes, obviamente obedecen a la situación sanitaria -de la pandemia-", expuso.

El SSTEEV atiende un universo de 76 mil derechohabientes más los pensionados que tenemos de maestros y personal, de todo ese universo se atiende, reiteró, entre 16 y 42 defunciones, en promedio, por causa de COVID-19 en todo el estado de Veracruz.

De dichas defunciones no ha habido un rango de edad en específico, comentó.

Ante ello, Enrique Pérez Carreón destacó que el Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV) ha trabajado por reforzar su atención de manera virtual, además de presencial en oficinas.

Los derechohabientes del SSTEEV pueden comunicarse al correo: prestaciones@ssteev.gob.mx, así como vía sindical, o dirigiendo un escrito y presentarlo a las oficinas o hacerlo llegar por mensajería.

"Nosotros damos respuesta, son las vías que estamos dando a los derechohabientes para que no acudan, que no se trasladen y no salgan de sus casas, y puedan tener todos los servicios del SSTEEV".