Mejorar la movilidad de Xalapa y el estado, propone Agustín Arcos

Xalapeño “de toda la vida”, el candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local por el distrito 11, Agustín Arcos, afirmó que “Xalapa no puede seguir estando a dos horas de Xalapa”, por ello sus propuestas se centran en mejorar la movilidad de la ciudad y del Estado a partir de leyes que la actual LXVI Legislatura dejó “en la congeladora”.

Por ello pidió a los ciudadanos reflexionar sobre quiénes serán sus representantes y salir a votar el próximo 2 de junio, puesto que no tiene dudas de que de esos votos "depende el futuro” de los capitalinos.

Además, Arcos enlistó que de llegar a ocupar la curul también impulsará proyectos como un Metrobús y un Cablebús.

Igualmente, impulsará la instalación de una barandilla y que una autoridad competente vigile las infracciones que aplican los oficiales en sitios como el cuartel Heriberto Jara Corona, mejor conocido como "Cuartel de San José". Finalmente dijo que otro de sus objetivos es mejorar el abasto de agua.

Destacó que los propios ciudadanos le expresaron las irregularidades con las que terminan pagando miles de pesos por una infracción, de ahí la necesidad de instalar a un vigilante como ocurre con la película “el Patrullero 777” de Cantinflas.

“Impulsaremos el Eje de Movilidad en donde buscamos implementar la Ley de movilidad incluyente, lo que permitirá implementar la primera etapa del Metrobús sobre Lázaro Cárdenas y el Cablebús del Cerro de Macuiltépetl al Sumidero.

Para Agustín Arcos la ciudad de Xalapa “ha perdido su brío” y la perspectiva de la “Atenas Veracruzana” está quedando atrás debido a diversas circunstancias. Al respecto dijo que otra paradoja es que la ciudad puede inundarse en la temporada de lluvias y en la de calor los hogares terminan "sin una gota”.

“Paradójicamente nuestra ciudad se inunda y no tenemos agua, abrimos la llave y no hay agua. Después nos damos cuenta de que el asunto de la movilidad, de que no tengamos una movilidad incluyente en toda la ciudad ha pegado no solamente en el tema de desarrollo económico o en la disminución de la productividad, porque nos pasamos dos horas rumbo al trabajo, nosotros decimos que Xalapa está ahora a dos horas de Xalapa”.