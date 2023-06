Médicos de Veracruz exigen detener cancelación de Normas Oficiales Mexicanas

Médicos xalapeños se manifestaron este domingo en la Plaza Lerdo, exigiendo que se detenga el proceso de cancelación de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), pues se podría dejar en estado de indefensión a miles de pacientes.

En entrevistas por separado, algunos trabajadores de la salud consideraron que la medida implementada por el gobierno federal se basa principalmente en la intención de no erogar los recursos económicos suficientes para la atención de los pacientes y buen funcionamiento de hospitales.

Cabe recordar que, a principios de mes, se dio a conocer que la Secretaría de Salud Federal determinó cancelar 34 normas oficiales y con ello, cortar de tajo los lineamientos que deben seguirse para la atención de diversas enfermedades, entre ellas el cáncer o la obesidad infantil.

NORMAS CANCELADAS

Entre las normas canceladas, se encuentra la NOM-014-SSA2-1994 y la NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino y del cáncer de mama, respectivamente.

Manuel Huerta Montiel, médico del Centro de Alta Especialidad (CAE) dijo que las patologías reguladas por dichas normas representan un gasto importante para las instituciones, sin embargo, no por ello deben ser desaparecidas, máxime que no se ha informado si serán sustituidas por otras.

"Hay una cosa que se llama guías de práctica clínica, eso es otra cosa, las guías son eso, pero no son de observancia obligatoria y las normas oficiales sí son de observancia obligatoria para realizar las acciones y tener los elementos necesarios para atender los padecimientos que rigen determinada norma", alertó.

Sostuvo que la mayor preocupación de los médicos del CAE es que si en un momento dado un paciente requiere tal o cual estudio en concreto, puede ser que no haya posibilidad de realizarlo.

LUCHA LEGAL

Por otro lado, César Vargas, también del CAE, señaló que diversas asociaciones de médicos en todo el país han iniciado con la tramitación de impedimentos para agotar el análisis sobre si la cancelación de las normas será benéfico o no, y de qué modo sería.

El médico criticó que sea únicamente "por decreto" que se busque cancelar las normas oficiales que sustentan la labor de todos los trabajadores de la salud y los pacientes.

Señaló que el debate no debe centrarse en si las normas se aplican mucho o poco, sino en que estas establecen un parámetro para que un médico y un paciente sepan que hay lineamientos de atención para los padecimientos.

"Cada una de estas normas cubre padecimientos importantísimos, desde la detección, diagnóstico y atención oportuna hasta los tratamientos de alta especialidad. Si el paciente no tiene eso, no va a regresar porque no obtuvo los insumos o las evaluaciones correspondientes a los padecimientos que tiene, a la vez de los controles que debe llevar.

"Puede haber una gran decepción social en el sentido de que no están siendo satisfechas las expectativas de salud que ofrece el artículo 4 de la Constitución", dijo.