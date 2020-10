Marinos mercantes amagan con tomar puertos; temen 10 mil despidos en Veracruz

De 2015 a la fecha, en el Golfo de México han ocurrido un promedio de 200 casos de piratería, denunció el capitán de Marina, Faustino Suárez Rodríguez. De paso, adelantó que se tomarán los puertos del país en forma de protesta ante la propuesta de que las atribuciones de la Marina Mercante se entregan a la Secretaría de Marina.

Si tanto preocupa la inseguridad, la Federación ya debió hacerse responsable de estos casos y no negar las cifras que ocurren más allá de las costas, deploró.

"Nada tiene que ver la corrupción que manifiestan en las Aduanas, ya que las Aduanas es otro ente es el que verifica las salidas y entradas de las cargas en los puertos. Los puertos solamente dan los servicios a las embarcaciones navieras.

"La Marina Mercante somos los que tripulamos y comandamos las embarcaciones, no somos empleados del Gobierno Federal. Así que no nos pueden decir que somos corruptos, porque no somos funcionarios".

Ante el anuncio de la militarización de los puertos, los marinos mercantes a manera de protesta "tomaremos los puertos, ya es una decisión tomada", sostuvo Faustino Suárez Rodríguez, pues en caso de que la federación opte por militarizar, serán afectados un promedio de 10 mil trabajadores en el estado de Veracruz.

Explicó que el tema ya pasó al Senado y se ha cabildeado con otras fracciones, a quienes se les ha expuesto las razones del porqué no están de acuerdo en la militarización.